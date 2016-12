TARUD POR PROPUESTA DE INSULZA: “NO CONVOCAR A LOS CIUDADANOS SERÍA UN ERROR HISTÓRICO”

El precandidato presidencial del Partido Por la Democracia, diputado Jorge Tarud, valoró la propuesta del precandidato presidencial del PS, José Miguel Insulza, de realizar una consulta ciudadana para elegir al candidato común del PS-PPD, indicando que de lo contrario, “sería un error histórico”.

“Me alegro mucho de la propuesta de José Miguel Insulza, es algo que yo he venido proponiendo hace mucho tiempo, puesto que los acuerdos cupulares para designar y no elegir candidato son impresentables en el momento político que vive Chile hoy. Muchos no han leído el mensaje de la ciudadanía donde tuvimos una fuerte abstención en la elección pasada. Por lo tanto, tienen que participar los independientes en una elección tan importante”, afirmó el diputado.

Asimismo, el parlamentario señaló: “aquellos que tomen acuerdos cupulares y designen candidato, ese candidato estará absolutamente destinado al fracaso, por lo tanto, valoro esta propuesta que ha hecho José Miguel”, señalando que “es lo indicado, es lo democrático que participen todos los ciudadanos y hagamos una consulta en el mes de marzo o en el mes de abril, donde, además, todos los candidatos hagamos debates en todo Chile”.

“Invité a Ricardo Lagos en el consejo nacional a debatir, pero no contestó. Lamentablemente veo que Lagos está buscando acuerdos cupulares, porque no quiere primarias en el PPD ni en el Partido Socialista, por lo tanto, está clara cuál es su visión y me gustaría saber qué va a responder hoy día respecto a que invitemos a los ciudadanos a participar para tener un candidato presidencial común PS-PPD para competir en las primarias del 2 de julio”, añadió.

Por otro lado, Tarud dijo “algunos dirigentes del PPD francamente no han leído el mensaje de la ciudadanía, si ellos van a insistir en hacer un acuerdo cupular van a cometer un error histórico, en consecuencia, los dirigentes tendrán que hacerse responsable de los errores que cometen, porque la decisión que se tome el 14 de enero va a depender mucho del futuro del partido”. ​

Santiago de Chile, 22 de diciembre 2016

Crónica Digital

