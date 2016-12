PARTIDO RADICAL CELEBRA 153 AÑOS E INICIA PROCESO DE REFICHAJE Y MILITANCIA EN TODO EL PAÍS

En la celebración se pidió al resto de los partidos de la Nueva Mayoría concordar primarias legales cuanto antes. “Es curioso o raro que no haya sentido común”, dijo el Presidente, Ernesto Velasco

El Partido Radical celebra hoy 153 años de historia. En ese marco, hoy en la sede nacional se dio inicio a la campaña de refichaje masivo de antiguos militantes del PR, además de un proceso de afiliación para nuevos militantes, que contará con stands en las principales arterias de las capitales regionales a lo largo del país.

El Presidente del PR, Ernesto Velasco, afirmó que “el gran desafío del radicalismo es dignificar la política. En un país que vive en la desconfianza y sospecha de la política, las empresas, las iglesias, del deporte, en general con un descrédito hacia lo público, en general es muy difícil que pueda avanzar a consensos nacionales. Por eso el gran desafío que nos hemos autoimpuesto es ser un aporte para elevar el nivel del debate. Por eso a nuestros socios les pedimos cuidar todos nuestros liderazgos que tiene la centro izquierda, los convocamos a una gran primaria legal el 2 de julio para definir quién nos va a representar a todos, con un acuerdo programático y lista parlamentara común. El país requiere certezas, gobernabilidad, reglas claras del juego y enfrentar un país con más claridad”.

Velasco anticipó que el senador Alejandro Guillier será parte de este proceso de nuevos militantes “y nosotros vamos a ir al encuentro de las personas en la calle, vamos a colocar stands y con volantes que vamos a entregar a la gente sobre la historia del PR, pero también nuestra mirada de futuro. Queremos invitarlos a trabajar en este partido para el desafío del respaldo a Alejandro Guillier no sólo en las primarias, sino en lo que viene. Él va a ser un factor de colaboración con nosotros”.

“A Guillier no lo vamos a enjaular, lo vamos a abrir y ojalá sean otros partidos los que lo proclamen y también independientes. Ojalá sean más los ciudadanos los que lo apoyen. Nosotros somos el aporte y el inicio de una discusión de un proceso que es mucho más largo. Después vendrá el tiempo de los equipos -que será su momento- él también tiene que tomar sus definiciones, el PR hará lo propio. En enero vamos a publicar un libro, gracias al trabajo de nuestro equipo programático de más de 500 profesionales que han trabajado en 28 comisiones temáticas y que en este momento está en curso de trabajos regionales, la próxima semana parte de una página web “Chile Opina”, donde todas nuestras ideas van a estar abiertas a que los ciudadanos puedan críticar, opinar, complementar o entregar nuesvas ideas. A fines de enero vamos a tener nuestra propuesta afinada. Hay que darle tiempo al tiempo”, enfatizó.

Consultado sobre los principales ejes de la propuesta programática del PR, el timonel afirmó que “el desafío inmediato es que a Chile le vaya bien. Vamos a poner énfasis en temas como crecimiento económico, protección del empleo y que cualquier Gobierno tendrá que enfrentar en el futuro una reforma a la salud, las pensiones y terminar y gestionar bien las reformas en curso”.

“Hoy no hemos ganada nada. Para triunfar hay que transmitir a la sociedad un poco más de amistad cívica y terminar con el afán autodestructivo. No sé qué decisiones tomarán los otros partidos. Cada uno es libre de tomar sus propias decisiones. Lo único que le puedo decir a los chilenos es que el liderazgo más competitivo es Alejandro Guillier y que es curioso o raro que no haya sentido común. Al final lo que debe prevalecer es el liderazgo que asegura derrotar a la derecha. El país requiere certezas y no una actitud zigzagueante. Nosotros hemos sido parte de la riqueza cultural y política de la centro izquierda que es la primaria. Chile requiere recuperar gobiernos de mayoría y coaliciones amplias, diversas y plurales. No a la atomización del sistema y por eso somos contribuyentes a que la centro izquierda elija un liderazgo único que nos represente a todos en un proceso de primarias”, sentenció.

Santiago de Chile, 29 de diciembre 2016

Crónica Digital

