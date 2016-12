ECONOMISTA ADVIERTE ESTANCAMIENTO EN LA OCUPACIÓN PESE A BAJA EN LA TASA DE DESEMPLEO

El académico de la Universidad de Santiago de Chile, Guillermo Pattillo, sostiene que la desocupación, que anotó un cuarto periodo consecutivo a la baja con un 6,2% para el trimestre septiembre-noviembre, “no está mostrando una tendencia significativa”. Proyecta una tasa promedio anual en torno a 6,4% que, comparada con años anteriores, “no avanza absolutamente nada”, asegura. El experto observa un fuerte deterioro en el mercado del trabajo, impulsado por empleos por cuenta propia y de baja calificación. “Los asalariados prácticamente no crecen”, critica.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación del trimestre móvil septiembre-noviembre de 2016 se situó en 6,2%, constituyendo un cuarto periodo consecutivo a la baja. La cifra se ubicó por debajo de las expectativas de los analistas, que esperaban un índice de 6,4%.Sin embargo, con este número, el alza en doce meses es de 0,1%, el crecimiento de los desocupados fue de 4,6% y la población inactiva aumentó 1,8%. Mientras, los trabajadores por cuenta propia alcanzaron el 5,2%.

Para el economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Guillermo Pattillo, la cifra de desocupación no es particularmente alentadora ya que, comparada al periodo anterior, registra un leve aumento. Además, indica que, en términos anuales, lo que se percibe es un estancamiento. “En términos promedio, nuestra tasa de desocupación no es particularmente alta, pero no está mostrando una tendencia significativa a la baja tampoco”, advierte.

El académico proyecta una tasa de desocupación para el próximo trimestre móvil octubre-diciembre en torno a 6,1%, por lo que anticipa que el promedio anual se situará alrededor de un 6,4%.

Bajo este escenario, “la tasa de desocupación promedio de este año será virtualmente la misma que la de 2015 y 2014. En términos de tasa de desocupación promedio, en 2016 no habremos avanzado absolutamente nada”, señala.

“No se percibe que eso cambie mucho en 2017”, agrega, “porque la situación económica no cambiará muy significativamente”.

“El crecimiento de la última parte del próximo año no va a ser capaz de reducir la tasa de desocupación promedio, sino que la mantendrá estancada con todos los problemas que estamos viendo: aumento de gente que trabaja en jornada parcial sin quererlo, deterioro en el empleo de técnicos y profesionales, aumento en el empleo del comercio que es de baja productividad y poco calificado, etcétera. No es un panorama particularmente alentador”, enfatiza.

El experto reconoce que “en términos promedio, la tasa de desocupación está pegada en un nivel que no es particularmente alto”. Sin embargo, advierte que “en detalle, revela un deterioro bien significativo en el mercado del trabajo”.

Desglose

El economista analiza las cifras del último informe de desempleo del INE. Según esto, puntualiza que la ocupación está fuertemente empujada por los trabajadores por cuenta propia, que crecen un 5,2%.

“Los ocupados por cuenta propia están ligados al comercio en tiempo parcial y, lo más probable, es que eso esté conectado con el comercio ambulante”, explica.

Por su parte, indica que los ocupados asalariados “prácticamente no crecen”, al observar un acotado incremento de 0,6% en doce meses.

“El tipo de ocupación que está creciendo no es particularmente deseable porque, adicionalmente, las horas trabajadas totales y efectivas disminuyeron 2,2%, alcanzando a 37,9 horas, que es la cifra más baja para este lapso desde que existe la encuesta”, critica.

El especialista hace hincapié en que los inactivos registran un crecimiento de 1,8%, “más que la fuerza de trabajo y que la ocupación”.

“La tasa de ocupación para el mismo trimestre móvil en hombres era 67,8% en 2012 y hoy es 67%. Para el total de la población, en 2012 era de 55,8% y hoy es de 55,9%. Es decir, está virtualmente estancada”, concluye.

Santiago de Chile, 31 de diciembre 2016

