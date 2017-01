LAS VENTAJAS DE ADQUIRIR PROYECTOS INMOBILIARIOS CON ENTREGA INMEDIATA

En la dinámica actual, muchas personas valoran la rapidez en la entrega de los servicios que contratan o de los bienes que adquieren. Esa clase de inmediatez ofrecen los proyectos inmobiliarios con entrega inmediata que hay disponibles en el mercado inmobiliario a nivel nacional.

A lo largo de nuestra vida, pasamos por distintas etapas que exigen de nosotros pensar en el futuro, y una de éstas es cuando nos decidimos por el lugar en dónde queremos formar nuestro hogar. El aumento de la familia, cambios en el ámbito laboral y otros factores nos llevarán tarde o temprano a buscar el mejor lugar para establecernos.

¿Y si deseamos invertir para tener un mejor pasar en el futuro? Mientras que en nuestro país los debates sobre la calidad de las pensiones se hacen más comunes día tras día, el adquirir una propiedad con el propósito de arrendarla es una de las alternativas más atractivas para quienes desean invertir en bienes raíces que generen una rentabilidad inmediata a través de su arriendo. Es de conocimiento general que el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento sostenido de la población constituye factores que impactan de forma negativa al sistema de pensiones. A pesar de que el capital inicial para destinar a la adquisición de una vivienda es significativo, invertir en proyectos inmobiliarios con entrega inmediata nos ahorra las preocupaciones que involucra colocar nuestros fondos monetarios en instrumentos bursátiles que están afectos al vaivén de las distintas economías. Tomando en cuenta lo anterior, el sitio de proyectos inmobiliarios para invertir TOCTOC.com, te indica cuáles son las ventajas o los aspectos que tienes que considerar al momento de optar por la compra de esa propiedad por la que tanto has esperado. Invertir en una bien raíz se asoma como una alternativa atractiva para complementar nuestros ahorros para la vejez.

Adquirir una propiedad es, sin lugar a dudas, una de las decisiones más importantes que podemos tomar en nuestra vida, ya que involucra un capital no menor y un retorno de inversión a mediano – largo plazo. Ya sea que tengamos planes de establecernos en el barrio para formar familia o estemos buscando una alternativa para invertir, debemos pensar en todas las aristas que nos pueden afectar de algún modo al momento de firmar la escritura.

¿Cuál será el aspecto final de la propiedad que quiero adquirir? ¿Cómo serán mis futuros vecinos? ¿Qué clase de arrendatarios atraerá el barrio donde está ubicado el inmueble en el que deseo invertir? ¿Qué servicios posee la comuna en la que se ubica el bien raíz? ¿Cómo es la infraestructura vial del sector donde deseo adquirir casa o departamento? Responder favorablemente a estas preguntas dependerá en gran medida de que dediquemos tiempo suficiente a un análisis acabado de las ofertas que estemos considerando.

Una cuestión de opciones

El inmenso volumen de ofertas que tenemos a disposición en el mercado convierte en un gran desafío buscar un inmueble que nos convenza de dar el paso y convertirnos en propietarios. Muchos proyectos se ofrecen antes de ser terminados, o incluso antes de empezar las excavaciones del terreno donde se emplazará el edificio o el condominio.

En un escenario donde la compra en blanco o la compra de departamentos en verde han tomado cierto protagonismo, el adquirir un inmueble con entrega inmediata es una de las opciones no menos importante, que permite tener la seguridad de que lo observado será exactamente lo adquirido y que una vez finalizado el proceso de compra inmediatamente será nuestra propiedad.

Una de las principales ventajas de adquirir bienes raíces con entrega inmediata es que usted ve lo que va a comprar. Tendrá a la vista una propiedad con todas sus terminaciones y detalles, tal cual como usted la habitará o arrendará. De esta forma es posible apreciar la propiedad como un todo, con su iluminación, su equipamiento, sus áreas verdes, su equipamiento, accesos, materialidades, entre otros aspectos de interés. Este detalle es muy importante, ya que muchas veces los proyectos inmobiliarios que se ofrecen con venta en verde generalmente sufren modificaciones importantes a medida que se desarrollan las obras de construcción. Por otra parte, distintos factores pueden influir en que la constructora sufra atrasos con el avance del proyecto y no puedan cumplir con las fechas establecidas. Este problema es inexistente al comprar inmuebles con entrega inmediata, lo que constituye un valor agregado que brinda tranquilidad a quien desea adquirir una propiedad.

Aunque en cierta forma el mercado concentra las ofertas en las ventas en verde, es posible encontrar inmuebles con entrega inmediata a precios bastante atractivos para el cliente, ya que muchas inmobiliarias necesitan finiquitar la venta de sus proyectos en los plazos estimados para ello.

Otra de las ventajas muy apreciadas por los clientes es la visión global del lugar donde se va a ubicar el inmueble. Este aspecto es particularmente único de los proyectos de entrega inmediata. ¿Por qué? Simplemente porque los proyectos inmobiliarios vendidos sin terminar no están habitados, por ende, es imposible saber a ciencia cierta qué clase de vecinos tendremos a nuestro alrededor. Si bien nada nos garantiza que vivamos junto a los vecinos ideales, al adquirir una propiedad terminada podemos conocer la realidad del sector donde está ubicada, al considerar detalles como el cuidado que se le da a las áreas verdes, a los espacios, el estado del mobiliario de uso común, y otros tantos.

Un aspecto no menos importante es la realidad vial del lugar donde se emplaza la vivienda que queremos adquirir. Muchos proyectos en construcción tendrán un impacto considerable en el flujo automovilístico del sector donde se desarrolla la obra. En este particular, los inmuebles con entrega inmediata están en una posición favorable, ya que la obra está terminada y entregada, y por ende el flujo de vehículos del sector no está condicionado por una menor cantidad de habitantes o un corte de las vías producto de las obras de construcción. Disponer con vías expeditas para acceder a nuestro hogar, o bien para movilizarnos a distintos sectores de la capital sin sacrificar demasiado tiempo también es un detalle que debemos evaluar con detenimiento.

El considerar esta realidad nos permitirá apreciar otros atributos positivos del sector donde se emplaza el inmueble que nos interesa. Por ejemplo, podremos informarnos sobre los servicios con los que cuenta tanto la comuna como el sector donde está la vivienda. Existen muchas de proyectos con entrega inmediata cuya ubicación nos permite, en pocos minutos, trasladarnos a los mejores hospitales y clínicas del sector, con acceso a excelentes colegios, centros comerciales, y otros puntos de interés.

