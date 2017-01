PARTIDO PAÍS INICIA SU INSCRIPCIÓN: RECORRERÁ TODO CHILE

Enfatizando que “tenemos plena conciencia que los partidos políticos son espacios agotados y que el futuro demandará nuevas formas de participación política, pero hoy, no tenemos otra fórmula; la ley electoral fue hecha para conservar en el poder a los de siempre, por lo que la única posibilidad es entrar al sistema y cambiar la realidad desde dentro, con las reglas del juego que están establecidas”, el Secretario General de Partido País, Jonatan Díaz, se refirió a la marcha que la agrupación hará el jueves 5 de enero por el centro de Santiago, para dar inicio al proceso de inscripción.

El dirigente explicó que “esta marcha tiene por finalidad mostrar a todo Chile que País es el partido político que revinculará a la gente, a la ciudadanía, que los hará partícipes de la construcción de la nueva nación que queremos, y que esperamos, sea el inicio de una nueva etapa en nuestra historia”.

“Por ello”, continuó, “nos reuniremos en la oficina del Servicio Electoral de la capital, para comenzar nuestro proceso de inscripción a nivel nacional, y luego junto a toda la gente, movimientos y agrupaciones ciudadanas que viajarán desde distintas partes de Chile, caminaremos por el centro de Santiago en dirección a La Moneda”.

El presidente del partido, Gonzalo Martner, manifestó que “ya lo hemos dicho: “nuestra apuesta es la transformación de la sociedad, por lo que nuestra base programática debe ser sólida; las victorias electorales tempranas permitirán avanzar en esta construcción, pero no es nuestro objetivo final, apostamos a un proyecto de largo aliento”.

Según Marntner, “si bien Partido País es una nueva fuerza política, está compuesto de un robusto tejido social de las más diversas luchas populares. Somos una alternativa que surge de las poblaciones, del mundo popular y comunitario. Esa es nuestra fortaleza y nuestro aporte también al Frente Amplio”.

“De esta forma”, prosiguió, “mientras los políticos pertenecientes al duopolio se siguen reuniendo en salones cerrados, ajenos a la sociedad, sin discusión abierta con la gente, tal como Ricardo Lagos hará ese mismo día jueves junto al oficialismo, Partido País demostrará una vez más su base ciudadana, con esta marcha”.

“Con dicha actividad iniciaremos también el proceso de inscripción en todo Chile, con la convicción de transformarnos en una alternativa real fuera de los partidos ya establecidos”, aseguró el líder de la agrupación.

Francisco Córdoba por su parte, Encargado Programático de Partido País, recordó que “estamos con mucha energía para la marcha del próximo 5 de enero en Santiago, pero no debemos olvidar que el sábado 7 en Concepción, haremos nuestro primer Encuentro Programático”.

“Allí nos reuniremos a debatir y trabajar propuestas concretas que busquen afianzar derechos fundamentales garantizados por nuevas instituciones democráticas, como reducir sustancialmente la brecha de ingresos y de condiciones de vida, realizar una transformación de las relaciones del trabajo y conducir una vasta transición energética y del consumo, entre muchos otros tópicos”, añadió.

Finalmente, el senador Alejandro Navarro, recalcó que, “la del 5 de enero en Santiago, no será solo la marcha de Partido País desde el Servel hasta La Moneda; será también la marcha de quienes pensamos que Chile no es solo el duopolio, no es solo la Nueva Mayoría y la Derecha, pues Chile siempre ha tenido tres tercios, uno de ellos representando a la ciudadanía, y ese es el tercio del cual Partido País se va a empoderar”.

Santiago de Chile, 4 de enero 2017

Crónica Digital

