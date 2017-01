PROTAGONISTAS DE 11 “JUBILAZOS” EN GENDARMERÍA SON INVITADOS A COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA CÁMARA

La comisión investigadora de las pensiones millonarias invitó a los 11 ex funcionarios de Gendarmería cuyas jubilaciones son parte del proceso invalidatorio que Controlaría ordenó realizar a Dipreca, por detectar que fueron obtenidas sobre la base de asignaciones improcedentes y superando el tope de 60UF establecido.

De esta forma, a la sesión que se realizará mañana en la Cámara de Diputados podrían asistir Myriam Olate, Óscar Garcés, Edita Ana Cortés, Víctor Pereira, Juan Carlos Estay, Nelson Villarroel, Gladys Ramírez, Jenny del Carmen Soto, Hernán Molina, Ingrid Fuchser y Hernán Ayala.

El presidente de la comisión, diputado Leonardo Soto (PS), explicó que si bien no están obligados por ley a comparecer por tratarse de ex funcionarios públicos, esperan que lo hagan “y no pierdan la oportunidad de realizar sus descargos”.

“Los casos de estas 11 personas han sido profundamente analizados en nuestra investigación, Contraloría ha expuesto en detalle las irregularidades involucradas y nosotros hemos hecho lo propio al tratarse del núcleo de lo que conocemos como ´jubilazos’, por lo que ahora corresponde ofrecerles el espacio para responder”, añadió el parlamentario.

La sesión de la comisión investigadora está citada para este jueves a las 10:45 hrs. Santiago de Chile, 4 de enero 2017

Crónica Digital

Categoría(s):