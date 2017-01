INDH Y COLEGIO MÉDICO OBSERVARÁN ESTADO DE SALUD DE MACHI LINCONAO, BRANDON HERNÁNDEZ Y MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE

El Colegio Médico y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunciaron sus próximas misiones conjuntas de observación en La Araucanía, que incluyen el seguimiento sobre el estado de salud de la Machi Francisca Linconao; ver y conocer el estado de salud de cinco comuneros que mantienen una huelga de hambre en la cárcel de Temuco, y una observación de la condición de salud de Brandon Hernández, herido por un disparo de un carabinero.

En una conferencia de prensa realizada en las dependencias del Colegio Médico en la que participaron personeros de ambas entidades, se entregó un detalle del estado de salud de la Machi Linconao, quien según el reporte médico padece de desnutrición, pues su peso alcanza tan sólo los 40 kilos, además presenta síntomas de una cardiopatía, gastritis crónica y osteoporosis, lo que da cuenta de su delicado estado tras catorce días de huelga de hambre, acción que finalizó el jueves luego que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera un recurso de amparo a favor de la mujer de 60 años de edad.

En la ocasión, el presidente del Colegio Médico, Enrique París, expresó: “Enviamos conjuntamente equipos de observación que incluyen el seguimiento del estado de salud de la Machi Francisca Linconao. Afortunadamente ayer se acogió la posibilidad de que ella cumpla su pena en domicilio y eso es muy importante porque hay un concepto no solamente humanitario en esto, sino que también religioso. Muchas personas de otras religiones o creencias han tenido la posibilidad de cumplir este tipo de medidas en sus lugares espirituales”.

“Veremos la salud de los comuneros que están en huelga de hambre y participaremos en la observación del estado de salud de Brandon Hernández quien recibió perdigones con un daño importante de su estructura ósea”, complementó el presidente del Colegio Médico.

Respecto del contexto de aplicación de la Ley Antiterrorista por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, en que se da la situación de la machi y de los comuneros en huelga de hambre, Branislav Marelic, director del INDH, expresó que “todos compartimos que este es un crimen grave que debe ser debidamente investigado y que luego de cuatro años que no se haya establecido la verdad (…) se podría pensar que al Estado le faltan herramientas procesales para investigar los hechos, ahí podrían estar ante un germen de violación de los derechos humanos”.

Sin embargo “no por la atrocidad del crimen se debe desconocer el debido proceso. Ante graves delitos, terroristas o no, el debido proceso debe ser respetado”, sentenció Marelic.

El director del INDH puntualizó que “es importante aclarar el rol del INDH, que es el respeto del debido proceso. Desde un primer momento hemos recordado al Estado cuáles son sus obligaciones en un Estado de derecho, esto no se contradice de ninguna forma con la persecución eficaz de los delitos. El INDH no es parte interviniente del proceso en el que la Machi Francisca Linconao se encuentra imputada, es parte observadora y el Instituto no se puede referir respecto de su culpabilidad o su inocencia, eso se verá en el juicio”.

Enrique Morales, integrante del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, en tanto, entregó detalles respecto del trabajo que realiza dicha división del organismo. Relató que el equipo que evalúa a la Machi es integrado por tres médicos de origen mapuche, que la ha revisado en forma diaria y que ha accedido a que sea trasladada a su domicilio dada la importancia para su cosmovisión de encontrarse cerca de su Rewe (centro espiritual).

Morales sostuvo que “la vamos a visitar este domingo nuevamente. Asimismo a los cinco internos que están en la cárcel de Temuco y que llevan once días de huelga de hambre. Vamos a visitar también al menor de edad que recibió un tiro por parte de carabineros y que se está un delicado estado, estaremos acompañados de un perito, para lo que contamos con la autorización de los padres”.

Respecto de la salud del adolescente Brandon Hernández, Morales detalló que su situación es bastante compleja, dado que recibió un tiro de escopeta a muy corta distancia (50 cm). “Esto significa que la persona recibe -además de los cien perdigones que quedaron alojados en su cuerpo- el impacto de la fuerza del escopetazo que habitualmente sería mortal, pero por tratarse de un muchacho joven ha resistido”, sostuvo Morales.

Santiago de Chile, 7 de enero 2017

Crónica Digital

Categoría(s):