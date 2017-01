Por Iván Gutiérrez Lozano: ¿POR QUÉ MICHELLE BACHELET NO CIERRA PUNTA PEUCO?

Ha comenzado el Nuevo Año, que en la práctica será el último del actual Gobierno. Pero el penal de Punta Peuco aún no se cierra. Ello, en circunstancias que durante la campaña presidencial, Michelle Bachelet se manifestó partidaria del cierre del recinto, donde en condiciones privilegiadas permanecen recluidos militares y agentes del Estado implicados en violaciones a los derechos humanos en tiempos de la dictadura.

Recientemente, Punta Peuco adquirió nuevamente notoriedad, luego que se produjera la controversial “liturgia del perdón” al interior del recinto.

Durante la pasada campaña presidencial, en octubre de 2013 Michelle Bachelet señaló, en declaraciones a Mega, que si ganaba las elecciones evaluaría el cierre del penal de Punta Peuco. En este sentido, subrayó su rechazo a las “cárceles de privilegios” para condenados por violaciones de los derechos humanos. Un poco antes, el Presidente Sebastián Piñera había cerrado el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera.

El Centro de Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco está localizado en la comuna de Til Til y que se encuentra bajo la administración de Gendarmería de Chile. Fue creado en 1995 por el Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. El Decreto 580 del 14 de junio de ese año, que creó el recinto, fue firmado por la Ministro de Justicia Soledad Alvear, en medio de una temprana polémica por sus especiales características.

IRRITANTES PRIVILEGIOS

El Programa de Gobierno de la actual Administración proclamaba claramente que “los Derechos Humanos deben ser el fundamento principal y eje articulador del accionar del Estado”, del Gobierno, los poderes e instituciones del Estado y las políticas públicas. Ello, sumado a la propia historia personal de la Presidenta de la República, hizo verosímil que se emprendería el cierre del penal.

Por eso no resultó extraño que se conociera una decisión de la propia Presidenta Bachelet en el sentido de que cerraría el penal de Punta Peuco en septiembre de 2015. Ello fue aseverado en agosto de 2015 por Carmen Gloria Quintana. “Estuve conversando con la Presidenta Bachelet y ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre”, dijo a “El Desconcierto”, al entregar detalles del encuentro con la Jefa de Estado el 30 de julio de ese mismo año en el Palacio de La Moneda.

Sin embargo, ha transcurrido el tiempo y el penal continúa funcionando, como símbolo de los privilegios de que disfrutan los violadores de los derechos humanos.

Por esos mismos días de 2015, el diario “La Tercera” revelaba un informe elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el que hacía una detallada descripción de las condiciones del centro penitenciario, luego que el 30 de abril de 2015 realizara una visita inspectiva al recinto. El documento cuestionaba las condiciones especiales del penal: “la infraestructura y el equipamiento observado dan cuenta de condiciones materiales adecuadas y que no posee ningún otro establecimiento penitenciario del país”.

El texto describía que el penal cuenta con sala multiuso, biblioteca y sala de computación, y que las celdas son “amplias, con excelentes condiciones de iluminación y ventilación, además de baños y estantes para sus artículos personales”. Además, señala que junto a los “artefactos eléctricos que se encuentran en la cocina y comedor de los módulos, los internos en sus celdas tienen televisores con pantalla plana, televisión satelital, frigobares, entre otros”. El informe también advierte la existencia de “dos multicanchas, cada una de unos 20 por 40 metros cuadrados aproximadamente. Están habilitadas como canchas de tenis, sin techar, pero en buenas condiciones”.

RESPALDO POLITICO AL CIERRE

¿Podría ser la falta de sustento político el motivo de que el penal de Punta Peuco aún no hubiera sido cerrado?

En julio de 2014, poco después de asumir Bachelet en La Moneda, por 53 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo solicitando a la Presidenta Bachelet el cierre del penal de Punta Peuco. El proyecto solicitaba en forma expresa a la Mandataria que instruyera al Ministro de Justicia para que procediera “a realizar todas las gestiones pertinentes” para cerrar el centro de detención preventiva y cumplimiento penitenciario especial.

El proyecto fue promovido por un grupo de diputados de la Nueva Mayoría –Marco Núñez (PPD), Manuel Monsalve (PS), Claudio Arriagada (DC), Felipe Letelier (PPD), José Pérez y Fernando Meza (PR)– junto a los independientes Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Alejandra Sepúlveda e Iván Fuentes.

Los parlamentarios señalaban que con dicha clausura se procura que “no permanezca ni un solo recinto ni institución que favorezca un trato inequitativo a las personas que se encuentran en situación de cumplimiento de condena, tal como acontece con la cárcel de Punta Peuco”.

Entre los argumentos, los patrocinadores de la iniciativa abogaban por el principio de “igualdad ante la ley”, considerando que tras el cierre del penal Cordillera, en septiembre de 2013, bajo la administración del Presidente Piñera, Punta Peuco recibió a esos reclusos, “manteniéndoles su condición de trato privilegiado” frente al común de los reclusos.

Más recientemente, en septiembre del año pasado, por 56 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones, la Cámara Baja aprobó la resolución 657 que solicita a la Presidenta de la República la reutilización del Penal de Punta Peuco para recibir a mujeres privadas de libertad que se encuentren embarazadas o con hijos menores de edad. Esta solicitud fue presentada a la Cámara por los diputados Raúl Saldívar y Marcelo Schilling (ambos PS), y el independiente Roberto Poblete.

NUEVO RECINTO EN COLINA

El Gobierno de Chile dispuso la habilitación como nuevo pabellón, en un sector del penal de Colina N° 1 llamado “Asistyr”, para recibir a los condenados residentes de Punta Peuco.

El programa periodístico de MEGA, “Ahora Noticias” dio a conocer a finales de enero del 2016 el pabellón “Asistyr”, que el Gobierno de Bachelet habría acondicionado un sector del Centro Colina 1, y dio a conocer imágenes y documentos con los montos involucrados en la construcción del nuevo espacio penal. Cuando todo estuviera terminado, tendría una capacidad total de 314 plazas, con una inversión total aproximada de cuatro mil millones de pesos, que a esas alturas ya contaba con mobiliario nuevo.

El lugar se encontraría hoy refaccionado por completo y en condiciones de operar.

En abril del año pasado, el diario electrónico publicó el Oficio Reservado N° 13.00.00 1297, del 21 de diciembre de 2015, enviado al Subdirector Operativo del penal de Punta Peuco por el director regional metropolitana de Gendarmería, detallando la logística del traslado e instalación de todos los reos del penal Punta Peuco al penal de Colina I.

“Sé que este tema es relevante para muchos de nosotros, pero hay que optar si queremos una gratuidad en educación, si queremos mejorar las pensiones (…) Todas esas cosas hay que financiarlas”, fueron las desconcertantes declaraciones del Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy a Tele13 en septiembre del año pasado.

El Subsecretario del Interior dijo que el traslado de los condenados supone la habilitación de un recinto. “Implica gastos que hoy día no pueden realizarse (…) Mientras la situación financiera (del país) sea la que es, va a haber que esperar”, indicó. Añadió: “Las decisiones políticas en todos los gobiernos, más allá de la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet, tienen una variable objetiva que es la financiera”…

Considerando todos los antecedentes expuestos, ¿qué problema presupuestario podría existir para ejecutar el cierre de Punta Peuco?

El presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, sentenció entonces que, en su opinión, no es problema de dinero: “Mi impresión es que no tiene que ver con recursos, sino que tiene que ver, también, con no hacer un lío con las Fuerzas Armadas, para ser sincero”…

Por Iván Gutiérrez Lozano

Periodista – representante legal de Crónica Digital

Santiago de chile, 9 de enero 2017

Crónica Digital

