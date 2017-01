NAVARRO: “CHILE NO PUEDE SUMARSE DE NUEVO A APOYAR UN GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA”

Como “una burda maniobra de los diputados opositores venezolanos a sabiendas que están en desacato constitucional por haber desobedecido una orden de la justicia, que les pidió no juramentar a 3 diputados contra los cuales existen denuncias de fraude electoral”, el senador Alejandro Navarro se refirió a la aprobación en la Asamblea Nacional Bolivariana, de un acuerdo que acusa de abandono de deberes al Presidente Nicolás Maduro.

“La medida no tiene sustentos – agregó – ya que al votar esa moción que es netamente para buscar efectos comunicacionales a nivel internacional, de paso están transgrediendo ellos mismos su propia constitución y arriesgan ser sancionados por apropiarse de funciones que no tienen. Incluso, el propio Tribunal Supremo de Justicia de ese país ratificó que el poder legislativo venezolano no tiene facultades para destituir al Presidente Maduro”.

A juicio del legislador “Chile no puede sumarse de nuevo a apoyar un golpe de Estado en contra de Venezuela. Recordemos que ya lo hizo el 2002, cuando la canciller Soledad Alvear respaldó el golpe contra el entonces Presidente Chávez y nuestro país sufrió una caída internacional”.

El senador comentó que “la derecha golpista latinoamericana pretende hacer con Venezuela lo que ya hizo con Manuel Zelaya en Honduras; Fernando Lugo en Paraguay y, recientemente, con Dilma Rousseff en Brasil. A todos ellos los sacaron a través de golpes blandos, un nuevo modus operandi que usan los fascistas cuando no pueden conquistar el gobierno a través de la democracia, mediante elecciones ciudadanas, o mediante el uso de la fuerza para imponer dictaduras”.

“Porque digamos las cosas como son: Temer jamás sería presidente sino hubiera sido a través de la traición y el golpe contra Dilma. Lo mismo quieren replicar en Venezuela; Rafael Correa, el Presidente de Ecuador ya lo advirtió: este es un primer paso para aplicar el Plan Cóndor nuevamente en América Latina”, recordó el parlamentario.

Navarro emplazó a la Organización de Estados Americanos a “actuar objetivamente y a Luis Almagro a ser coherente con sus dichos. En ese sentido, deben condenar esta acción o nos vamos a seguir llenando de golpes de estado en Latinoamerica y la OEA, si continúa en la pasividad, pasará a ser un ente de adorno, promotor y cómplice de estos”.

Santiago de Chile, 10 de enero 2017

