EL “DIÁLOGO SOCIAL” COMO VÍA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA

En Chile, una de las experiencias más exitosas y destacables de Diálogo Social tripartito en materia de políticas públicas, es la que está llevando adelante la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, “porque aquí, se sientan a conversar trabajadores, empleadores y gobierno en función de un objetivo concreto que es la certificación de competencias laborales”.

Así lo señaló el presidente del directorio de ChileValora y consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT Chile), Etiel Moraga, en el marco del seminario “Diálogo Social: su relevancia en la generación de acuerdos socio-laborales”, realizado este martes y organizado por ChileValora, Subsecretaría del Trabajo, CUT Chile, Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). En la ocasión, se analizaron experiencias de diálogo social bipartito, tripartito y plus que existen en nuestro país, con el fin de identificar aspectos comunes, fortalezas y áreas susceptibles de mejorar.

Entre los asistentes, estuvo Alejandra Krauss, ministra del Trabajo y Previsión Social; Francisco Díaz, subsecretario del Trabajo; Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT; Pablo Casalí, en representación del director de la OIT para el Cono Sur de América Latina y Pablo Bobic, asesor legal de la CPC.

En ChileValora, explicó Moraga, “irradiamos Diálogo Social, entendimiento entre los actores sociales del país”, destacando que esto permite generar confianza, pues hoy existe un hecho político que es la “desconfianza y el descrédito. No hay confianza entre las personas y creemos que ChileValora -que ha venido trabajando cerca ya de casi ocho años- es la mejor forma de poder demostrar que, sí se puede dialogar, que somos capaces de ponernos de acuerdo, acercando las partes para poder construir el país que todos necesitamos. Aquí hay un ´ganar-ganar´: ganan los trabajadores y ganan las empresas”.

Desde la mirada del mundo sindical y de los trabajadores, Moraga en su calidad de consejero nacional de la Central, dijo que si en estas mesas tripartitas, “los trabajadores son capaces de ponerse de acuerdo con el empleador para el fin común, que es la certificación de competencias laborales según sectores productivos, por qué entonces, no puede ser un paso para discutir otros temas. Mirado desde el punto de vista de los trabajadores, creemos también que esto es una buena puerta para poder discutir, por ejemplo, el tema ramal”.

En tanto, la ministra Krauss, destacó el rol del “Diálogo Social”, como una herramienta que apunta al “fortalecimiento de una democracia participativa y a la construcción de una sociedad muchísimo más justa, equitativa e inclusiva. La generación de políticas públicas con participación, le dan identidad y que sean, efectivamente eficientes y sirvan a los ciudadanos”.

Bobic, de la CPC, coincidió en señalar que el Diálogo Social es “el cimiento más importante para la construcción de confianzas (…).Disensos siempre habrán, es parte del diálogo, pero se van administrando en la medida de lo que se va construyendo”. Sobre su impacto en la productividad, Bobic, precisó que “cuando las partes concilian puntos de vistas, avanzan más rápidamente y los logros aumentan e inmediatamente se dispara la productividad”, agregando que el reconocimiento de los puntos de vista de los trabajadores, es “muy importante” porque les permite trabajar más contentos, más motivados, surgen las innovaciones, surgen muchas cosas cuando la persona se siente cómoda; trabaja de una manera muy distinta que cuando está incómoda”.

Consejo Superior Laboral

En abril próximo entrará en vigencia el Consejo Superior Laboral, al alero de la Ley N° 20.940 que moderniza las relaciones laborales. Esta instancia tendrá carácter tripartito y consultivo. Su misión “será colaborar en la formulación de propuestas y recomendaciones de políticas públicas, destinadas a fortalecer y promover el Diálogo Social y una cultura de relaciones laborales justas, modernas y colaborativas en el país”.

Al respecto, el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, dijo que con este Consejo, se tendrá “una mirada permanente de los trabajadores sobre las políticas públicas que afectan al mercado laboral, a las relaciones laborales. Hoy no existe esa mirada. Hoy conversamos de negociación colectiva cada 10 años, cuando se plantean reformas a la ley y no conversamos, permanentemente, de cómo está funcionando aquella negociación colectiva. Esta será una instancia, donde se va a poder evaluar el funcionamiento de las distintas leyes, proponer medidas, hacer modificaciones, perfeccionar lo que haya que perfeccionar, mantener lo que haya que mantener. Creo que es una de las grandes luchas de los trabajadores no solo en Chile sino que en todo el mundo”.

Santiago de Chile, 14 de enero 2017

Crónica Digital /cut.cl

