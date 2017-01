CIERRE DE SALAS DE TEATRO: “EL APOYO QUE SE DEBE DAR A LOS ARTISTAS NO ES SÓLO A TRAVÉS DE CONCURSOS COMO EL FONDART”, DIPUTADO FARÍAS

En su calidad de presidente de la Comisión de Cultura, Arte y Comunicaciones, el diputado Ramón Farías se refirió al cierre de las salas de teatro La Palabra y La Memoria, haciendo alusión a la falta de recursos. “Más allá de lamentar el cierre de estas salas, lo que debe ocuparnos es encontrar la forma para que estas iniciativas culturales tan reconocidas, y tan premiadas por el público, encuentren una vía de subsistencia digna”, señaló el legislador.

Asimismo, agregó que “el apoyo que se debe dar a los artistas no es sólo a través de concursos como el Fondart, si no que se debe hacer mediante subvenciones permanentes del Estado, con el fin de mantener estos espacios autónomos e independiente. Un apoyo que no implique que los directores se sacrifiquen de tal forma que deban cubrir desde su propio bolsillo, los costos básicos del lugar”.

Finalmente, el Diputado hizo un llamado a apoyar las artes nacionales. “Esta triste noticia me indigna como ciudadano, como actor y como parlamentario porque la cultura debe estar al alcance de todo. Espero que nuestro Gobierno centre su prioridad en estos temas, ya que no es propio de un país que se dice en vías de desarrollo, que la cultura quede relegada a un segundo plano y que sean los directores los que deban mantener estos centros”.

Santiago de Chile, 16 de enero 2017

Crónica Digital

