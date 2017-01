ESTUDIO REVELA ESPECIES DE MICROBIOS CAPACES DE SOBREVIVIR EN MARTE

Una investigación estadounidenses publicada hoy revela cuatro especies de microbios capaces de sobrevivir en la superficie fría y seca de Marte, el cuarto planeta del sistema solar.

En todos los ambientes que encontramos aquí en la Tierra, hay microorganismos en casi todos ellos, comentó la autora del estudio Rebecca Mickol en un trabajo divulgado en la revista Origins of Life and Evolution of Biospheres.

A propósito de ello, es difícil creer que no haya otros organismos ahí fuera en otros planetas o lunas, añadió la también astrobióloga del Arkansas Center for Space and Planetary Sciences de la Universidad de Arkansas en Fayetteville.

Por eso, uno de los momentos emocionantes para mí fue la detección de metano en la atmósfera marciana, expresó.

Durante su reflexión, Mickol señaló que en la Tierra, la mayoría del metano es producido biológicamente por organismos pasados o presentes, y lo mismo podría ser cierto para Marte.

A partir de esa hipótesis, ella y el autor principal de la investigación, Timothy Kral, pensaron en los microbios conocidos como metanógenos, los cuales producen metano, también conocido como gas natural.

De ahí que, experimentaron con cuatro especies de metanógeno (Methanothermobacter wolfeii, Methanosarcina barkeri, Methanobacterium formicicum y Methanococcus maripaludis) para determinar las posibilidades de sobrevivencia en Marte.

Como parte del experimento, se trabajó en el crecimiento de los microbios en tubos de ensayo dentro de los líquidos.

Los ejemplares de fueron alimentados con gas hidrógeno, y los líquidos fueron cubiertos con hisopos de algodón, que a su vez fueron tapados con tierra simulando lo que podría hallarse en la superficie marciana.

La pesquisa arrojó que estos metanógenos sobrevivieron a la exposición de longitudes variando de tres a 21 días a presiones de hasta aproximadamente seis milésimas de la presión de la superficie de la Tierra.

Estos análisis demuestran que, para algunas especies, la baja presión no puede realmente tener ningún efecto sobre la supervivencia del organismo, dijo la experta.

El siguiente paso es también incluir la temperatura, teniendo en cuenta que Marte es muy frío, con niveles de menos 100 grados Celsius, adelantó Mickol.

Berlín, 17 de enero 2017

Crónica Digital / PL

