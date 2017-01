ALLEGADOS SE TOMAN MUNICIPALIDAD DE MAIPU Y LA UDI

OMUNICADO DEL MOVIMIENTO DE ALLEGADOS Y ALLEGADAS VIVIENDA DIGNA

HACEMOS OCUPACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ Y DE LA SEDE DEL PARTIDO UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE (UDI) para denunciar la ineficiencia del municipio, de la alcaldesa Cathy Barriga, puesto que no se han pronunciado a las diversas solicitudes realizadas

por nuestro Movimiento para buscar una solución a la demanda habitacional de nuestras familias, no cumpliendo con su ofertón electoral de garantizar un espacio para abordar el problema de los allegados de la comuna. Manifestamos nuestra molestia frente al abandono y ausencia del Estado y la municipalidad de Maipú ya que no se han hecho cargo de sus deberes y responsabilidades, mostrando una postura indiferente ante la problemática de la privación de viviendas sociales en Maipú, tal cual mostró la gestión del ex alcalde Cristian Vittori.

Somos conscientes del gigante negocio inmobiliario que han instalado en la comuna, entregando la tierra para el desarrollo del endeudamiento de la vida y la segregación barrial, en pos de enriquecer a los ricos y corruptos de siempre, mientras desplazan a nuestras familias a la vida

hacinada en barrios de violencia y marginación o a otras comunas lejanas de nuestro cotidiano,

despojándonos de nuestro derecho a la ciudad, apartándonos de nuestras familias, amig@s,

vecin@s y lugares de trabajo.

Frente a lo anterior l@s pobladores del Movimiento de Allegad@s Vivienda Digna exigimos:

– Modificar el plan regulador para integrar a la zona urbana nuestro terreno ubicado en Francisco Flores Del Campo #2875.

– Expropiación inmediata del terreno Francisco Flores Del Campo #2898 de la inmobiliaria GAMA, que aparte de no pagar sus impuestos por ese terreno, delincuencialmente permite que en ese lugar se geste un basural que precariza y violenta el hábitat de nuestras familias, demostrando que esta empresa solo perjudica la vida e intereses de los vecinos de la comuna.

– Acabar con la inexistencia de terrenos fiscales y recuperar los terrenos en poder de las inmobiliarias, para solucionar el déficit habitacional existente y permitir que los allegados de la

comuna puedan vivir en el lugar donde se encuentra nuestra identidad, familias e historia.

Para finalizar le recordamos a quienes asumieron la responsabilidad de intentar gobernamos, que

no nos creemos en el cuento del ascenso social, pues vivimos la explotación de diversos modos, principalmente la de ser echados de nuestros territorios por el negocio de los corruptos que gobiernan hoy en el municipio y en el Estado. Asimismo que nuestra lucha es parte de un proceso de organización y articulación territorial que no termina con la casa, por lo que seguiremos creciendo y peleando como poblador@s por la recuperación de nuestros derechos y por una vida DIGNA. No somos ni seremos objeto de la política habitacional de las inmobiliarias, de los empresarios y de los corruptos del Estado, sino que de la comunidad organizada, consiente, deliberante, planificadora y creadora de una política habitacional articulada en torno a los intereses y necesidades de nuestras familias.

POR EL DERECHO A LA CIUDAD, AL BARRIO Y A LA VIVIENDA.

PORQUE LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO.

NUESTRA LUCHA ES MÁS GRANDE QUE LA CASA, ES CONTRA LA MISERIA Y LA INJUSTICIA.

¡¡LUCHAR, CREAR, PODER POPULAR!!

Movimiento de Allegad@s Vivienda Digna

Comité El Frente Popular

Comité Esperanza Popular

Santiago de Chile, 18 de enero 2017

