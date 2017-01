URA CRÍTICA LANZA DIPUTADA GIRARDI TRAS CONOCERSE LAS CONCLUSIONES DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE GLACIARES Y SALARES

Esta jornada la Cámara de Diputados aprobó, por 71 votos las conclusiones establecidas por la Comisión Investigadora del daño ambiental en salares y glaciares y entre cuyas principales conclusiones se establece que se cuenta con una alta precariedad en materia medioambiental y la nula respuesta del Estado frente al uso y abuso del agua como elemento esencial para el trabajo de extracción de las empresas mineras.

La Comisión consideró la actitud de determinadas autoridades como “débil” y en algunos casos “negligente”, pues en el caso del Ministerio del Medio Ambiente no siempre ha actuado con la debida prolijidad, coordinación y actitud decidida.

Tras esta votación, la diputada Cristina Girardi miembro de la instancia investigadora y de las comisiones permanentes de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de Recursos Hídricos y Desertificación indicó que “participamos varios parlamentarios en esta comisión y tuvimos acceso información que es muy relevante respecto de lo que ocurre hoy día con los salares, glaciares y las cuencas. Sólo recordar, dijo, que el año 2010 Chile crea el ministerio del Medio Ambiente, este parlamento por ley crea este ministerio que ha tenido a su cargo el diseño e implementación de las políticas relacionadas con el resguardo del medio ambiente y recursos naturales y que también ha tenido bajo su responsabilidad el diseño de los programas de protección y de conservación tanto de los recursos naturales como de la biodiversidad a nivel nacional y claramente durante la comisión quizás a algunos no nos sorprende que el ministerio no cumpla con este mandato y ninguna institucionalidad cumpla con los mandatos que la ley los obliga a cumplir”.

La superintendencia no fiscaliza como corresponde, indicó la parlamentaria, agregando que “en definitiva tenemos claramente un país donde más bien la institucionalidad que creamos para proteger los recursos naturales se ha dedicado a proteger los intereses de las grandes sectores económicos de nuestro país y las mineras son un ejemplo de ello”, sostuvo.

Cristina Girardi señaló que “tenemos una institucionalidad que está coludida con el sector económico. No hay otra palabra para definirlo, porque esto de fingir demencia y mirar para el lado no es sólo de ahora, es de este país, desde Estado de Chile que permanentemente se ha coludido con los intereses económicos y por más que hipócritamente creemos una institucionalidad para defender los intereses del país, de la nación, de esta tierra simplemente cuando llega la hora de aplicar lo que tenemos que aplicar no nos hacemos cargo”.

“Este parlamento cree institucionalidad que no sirve para nada y ese es el gran dolor que nosotros hemos visto a lo largo del desarrollo de lo que fue esta comisión investigadora”, indico enfática.

Santiago de Chile, 18 de enero 2017

