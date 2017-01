GIRARDI Y ANIMALISTAS DENUNCIAN NUEVOS CASOS DE MALTRATO ANIMAL

Dos nuevos casos de brutal maltrato animal denunciaron organizaciones de animalistas junto al senador Guido Girardi, quien anunció que incorporará una modificación legal en la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas para que las sanciones penales sean con cárcel efectivas y no puedan ser conmutadas por una multa.

El senador Guido Girardi, autor de la Ley de Tenencia Responsable de mascotas, junto a Patricia Cocas, presidenta de la ONG ProAnimal y Erika Herrera y Héctor Estrada de la Unión de Amigos de los Animales, denunciaron dos nuevos casos de maltrato animal con resultado de dos perros muertos a golpes.

Uno de los casos ocurrió en Ovalle en la madrugada el sábado pasado donde un perro callejero, conocido como Santi, que era alimentado por los vecinos de la Villa Los Pimientos, fue asesinado a golpes por un grupo de jóvenes cercanos a una amasandería.

El crimen despertó la indignación de los vecinos quienes pese a marchas y protestas no han logrado que se haga justicia. “Hay testigos, pero el problema es que en Ovalle, la Fiscalía y las policías no están haciendo su trabajo”, dijo Patricia Cocas y agregó que, “han quemado perros vivos, ha habido matanzas masivas en el mall y todo queda en nada”.

El segundo caso ocurrió en San Francisco de Mostazal donde el perro Pocoyo, de propiedad de Max Mollo, fue asesinado a golpes por el vecino Francisco Vera cuando el pequeño poodle se metió de madrugada a su jardín tras una perra en celo.

“Era un perro tranquilo, un integrante más de la familia, ahora estamos todos choqueados. El vecino era amigo y sólo ha dicho que se le pasó la mano y que no sabía que era mi perro… pero da lo mismo de quién es o si no tiene dueño, es un ser vivo y no debe ser maltratado mucho menos masacrado”, afirma Max.

La hermana de Max, indignada, ingresó este miércoles a la casa de Vera con la intención de encararlo y fue detenida por carabineros por ingreso a propiedad privada y debió pasar toda la noche detenida para ser formalizada este jueves en Graneros.

PENAS DE CÁRCEL

El senador Guido Girardi, junto con afirmar que prestarán asesoría legal a Max Mollo, recordó que “la Ley de Tenencia Responsable que está a punto de ser aprobada, ya pasó el trámite por la Cámara y el Senado y se encuentra está en Comisión Mixta queda un último trámite para que sea promulgada y será Ley de la República en marzo”.

Agregó que como presidente de la Comisión Mixta, la voy a citar para incorporar una modificación legal. Hoy los maltratadores tienen la sanción en el artículo 291 del Código Penal que establece penas de multas de 2 a 30 UTM y si el maltrato es más severo tiene una sanción penal presidio menor en su grado medio pero es conmutable por una multa”.

Girardi afirmó que “creemos que el trato abusivo es inaceptable y si es grave tiene que tener sanción penal además de la multa. El que maltrate tendrá, a todo evento, pena de presidio menor en su grado medio. Nos parece que es una buena señal para que haya toma de conciencia”.

El parlamentario agregó que “además pediremos al Ejecutivo que ponga urgencia a la ley que duerme en la Comisión de Medio Ambiente y que les otorga a los animales estatus de seres sintientes. Hoy son cosas, muebles, no se les considera seres vivos ni que tienen sentimientos, emociones y una inteligencia distinta a las nuestra”.

El senador añadió que también impulsa una reforma constitucional para reconocer los derechos de los animales.

Santiago de Chile, 20 de enero 2017

Crónica Digital

