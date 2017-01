CON RESPALDO TOTAL PLEBISCITO PR CONFIRMA NOMINACIÓN DE SENADOR GUILLIER COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL

En un masivo acto democrático el Partido Radical ratificó a través de un plebiscito, la nominación del senador Alejandro Guillier como su candidato presidencial.

En el proceso participaron 11.500 personas, entre militantes del PR, de otros partidos políticos y ciudadanos independientes, quienes concurrieron a las 152 mesas instaladas a lo largo de todo el país.

De esta manera, los resultados arrojaron un respaldo total por parte de los votantes a la decisión del Consejo General del Partido Radical, ratificando así la nominación de Guillier como presidenciable, con un 99,9%.

En la instancia hubo una alta participación de ciudadanos no militantes, quienes en un número cercano a los 7 mil, también quisieron expresar su apoyo a la candidatura de Alejandro Guillier y aprovecharon de firmar la ficha de militancia en el PR.

El Presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, afirmó que se trata de “una votación sólida e inédita en un plebiscito ratificatorio de un candidato presidencial. En este proceso un alto porcentaje fueron independientes. Casi un tercio de militantes y dos tercios de independientes, lo cual permite que hagamos un proceso de refichaje y de afiliación. Hemos tenido una gran participación”.

No tenemos duda que el radicalismo a fines de marzo tendrá lista su tarea de entregar los antecedentes necesario para la reinscripción legal del partido. Vamos a entregar toda la cantidad en el momento que corresponda, porque no vamos a ir a goteras, sino que será en un sólo acto. Queremos agradecer a los militantes que se han reinscrito, por supuesto llamamos a los que aún no lo hacen a sumarse y a los muchos independientes que se han acercado.

“Consideramos esto como inédito. Primero tener un partido que abre a la ciudadanía una decisión interna y segundo haber tenido un nivel de participación alto de personas que voluntariamente deciden inscribirse en un partido político. Lo agradecemos, valoramos y creemos que es lo que todos los partidos tenemos que hacer”, aseveró

Por su parte el Secretario General del PR, Osvaldo Correa, informó que a raíz de los incendios forestales ocurridos en la Región de O’higgins, se decidió suspender las votaciones en las zonas afectadas. “Puntualmente las mesas de Pichilemu y Santa Cruz. Ese proceso se va a desarrollar en los próximos días, una vez que la emergencia pase y manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a quienes hoy lo están pasando mal por esta desgracia”.

“Ahora pasamos a una tercera etapa y es básicamente desplegarnos en el territorio en distintos puntos. Fundamentalmente donde hay mayor afluencia de público, donde vamos a instalar módulos para permitir a la gente que conozca más del partido y pueda militar”, advirtió Correa.

Santiago de Chile, 23 enero 2017

