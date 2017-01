VIDAL SERÁ BAJA CASI UN MES CON BAYERN

El volante chileno Arturo Vidal será baja por dos o tres semanas del club alemán Bayern Múnich, según declaró hoy el propio futbolista al diario TZ.

Me siento mal y tengo fuertes dolores en las costillas. Ahora voy a tener que parar porque así no puedo jugar. Durante una semana no entrené y ahora voy a tener que hacer una pausa de, al menos, dos o tres semanas, señaló.

El pasado viernes, cuando el Bayern se impuso 2-1 ante el Friburgo, Vidal abandonó el terreno de juego pocos minutos después de iniciarse la segunda parte, y prefiere no correr riesgos.

Solamente así me puedo recuperar totalmente y así veremos cómo me siento de cara a los octavos de final de la Champions, agregó.

Vidal se refirió al encuentro del próximo 15 de febrero ante el Arsenal inglés en el torneo europeo, pero se perdería los encuentros de la Bundesliga ante Werder Bremen, Schalke e Ingolstadt.

