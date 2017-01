DIPUTADO NÚÑEZ Y RENUNCIA DE SUBSECRETARIO DE PESCA: “QUEDA EN DUDA TODO LO CONVERSADO CON ÉL”.

Para aclarar las dudas sobre los vínculos que existiría entre la industria pesquera y el renunciado subsecretario del ramo, Raúl Súnico, el diputado del PC, Daniel Núñez, solicitó realizar una minuciosa investigación a las denuncias de CiperChile donde se consignan favores de la autoridad a la Asociación de Industriales Pesqueros, (ASIPES) y boletas que habría emitido su esposa al mismo gremio.

El legislador dijo que “esta situación debe ser investigada en forma muy profunda, acuciosa y debe ser aclarada, porque quienes me acompañan acá, pescadores de la Región de Coquimbo, ahora tienen serias dudas de todo lo conversado, todo lo tratado con el subsecretario si es que él tenía una relación privilegiada con los industriales de la pesca, porque en muchas materias ellos se oponen a los intereses de la Pesca Artesanal”.

Núñez calificó de “muy grave los hechos que se han dado a conocer, este vínculo laboral que tenía la esposa de Raúl Súnico con la Federación de Industriales de la Pesca de la octava región, sus vínculos anteriores, obviamente pone en cuestión su imparcialidad y que no tenga intereses a la hora de cumplir su labor. Creo que estos antecedentes debieron haberse transmitido a la Pdta. Bachelet en su momento, porque de haber sido así, tengo la convicción de que no lo hubiese nominado subsecretario de Pesca”.

Respecto del nuevo subsecretario, el diputado señaló que “es muy importante que el Gobierno nomine pronto a un nuevo subsecretario, que sea absolutamente ajeno a los intereses de la pesca industrial, alguien imparcial, que nos de credibilidad y desde ahí entonces retomar una agenda que en materia de pesca tenemos muchas deudas, tenemos por ejemplo serios problemas con el fraccionamiento de la Merluza, serios problemas porque la ley del INDAP pesquero no sale del Congreso, porque la Ley de regularización de caletas tampoco sale, entonces los compromisos del Gobierno de la Pdta Bachelet en esta materia cuando nos queda un año de Gobierno, no se están cumpliendo, por lo que el nuevo subsecretario debe trabajar en estas materias, ponerse las pilas y pensar en el interés de Chile y no en los dueños de los peces que son lamentablemente 7 familias, pero que son recursos de todos los chilenos”.

24 de enero 2017

