EL MURO DE TRUMP NOS PRETENDE SEPARAR, AFIRMA JOAN MANUEL SERRAT

El muro que Donald Trump pretende levantar entre Estados Unidos y México separa al continente americano y a quienes creen en abrir caminos, opinó hoy el cantante y compositor español Joan Manuel Serrart.

“El anuncio de la inminente construcción del muro entre Estados Unidos y México no sólo está separando al continente americano: nos está separando a los que creemos que no deben existir muros y peleamos por abrir caminos”, dijo el afamado artista en entrevista telefónica con el diario La Jornada.

La campaña presidencial de Donald Trump tenía uno de sus pies apoyados en la creación de esta franja de separación de todo el mundo latino. Espero que de la misma manera que anunció la construcción del muro no tarde mucho en decir que no lo va a hacer, que no tarde mucho en que la razón se imponga, acotó.

Serrat se presentará al lado de Víctor Manuel, Ana Belén y Miguel Ríos en la gira El gusto es nuestro, que se realizará del 23 al 26 de febrero, y los días 19 y 20 de marzo en el Auditorio Nacional de esta capital.

México, 27 de enero 2017

Crónica Digital /PL

