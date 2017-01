XI CONGRESO NACIONAL DE LA CUT ESTRENA “VOTO ELECTRÓNICO”

La Central emprende camino hacia la modernización de su estructura interna con la implementación de este sistema electrónico, a través del cual, los más de 500 dirigentes acreditados que participarán en el Congreso, votarán por el nuevo Estatuto que regulará el funcionamiento de la multigremial.

Este jueves, la mesa que compone la comisión organizadora del Congreso se reunió con los encargados del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo (DT) y con representantes de la empresa proveedora del servicio ( evoting.cl), con el objetivo de ultimar los detalles operativos del sistema.

La jefa del citado departamento de la DT, Wendoling Silva, explicó que “en el año 2014, hicimos las pruebas con la empresa. Nos mostraron el sistema e hicimos la validación, a través de un dictamen, de que era un sistema que garantizaba la transparencia, la seguridad y además, en cada una de las elecciones que realiza esta empresa -que son elecciones que deben ser supervisadas por ministros de Fe de la DT- hay un ministro de Fe de la DT”.

Al respecto, explicó que esto funciona con un sistema de “llave” (un pendrive), la que, una vez que termina el proceso de votación, desencripta (decodifica) los votos. “el ministro de Fe puede estar presencialmente todo el acto o estar en el acto de apertura de la votación, monitorear desde su oficina, el computador para ver cómo va el proceso respecto de cuánta gente ha votado, si hay observaciones, etc. y después concurrir al final del acto eleccionario para abrir la votación. En esta reunión, “nos entregaron la llave”, dijo. Además, resaltó que en la votación de la CUT, estarán monitoreando no solo de manera remota sino que “vamos a estar igual en todo el proceso” que se llevará a cabo en la sede del sindicato de trabajadores del Banco Estado durante este fin de semana.

Silva, destacó que esta opción de la CUT, “es una buena señal para otras organizaciones, porque es un sistema más rápido, permite tener resultados rápidos e ir monitoreando. Cualquier persona, puede mirar la página de la empresa, ir viendo cuánta gente ha votado y después, cuando ya se cierra la votación y se abren los resultados, se puede ver, abiertamente, cuál fue el resultado de la votación y lo pueden saber en el mismo día”.

El Congreso comienza este viernes con la acreditación a contar de las 08:00 horas para dar paso a la “Plenaria en la que se discutirá la propuesta de modificación de Estatuto de la CUT -o lo que denominamos proceso de auto reforma sindical- Allí se debatirá si se le harán nuevos cambios o inclusión de nuevas propuestas que provengan de los delegados del Congreso, no olvidemos que el Congreso es soberano”, dijo el presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, Marcos Canales.

Luego, la propuesta definitiva de Reforma Estatutaria será sometida a votación (aprobación o rechazo), utilizando por primera vez en la historia de la CUT, una plataforma digital. Para ello, los dirigentes acreditados, tendrán a su disposición 10 computadores mediante los cuales emitirán sus sufragios.

Para canales, la implementación de este sistema electrónico, “es histórica, pero también tiene un simbolismo porque estamos tratando de dar una señal de decir que es posible avanzar hacia la votación universal, pero también utilizando nuevos medios tecnológicos que permitan agilizar, masificar y ampliar la cantidad de votantes en futuras elecciones sindicales”.

La vicepresidenta de la Comisión organizadora, Silvia Aguilar, dijo que “me parece un sistema interesante. Creo que debemos ir modernizándonos. Por todo lo que nos explicaron en esta reunión en cuanto a seguridad, no se debería manipular porque tiene la garantía que solo se vota por “sí” o por “no” (…). Además la ministra de Fe, igual va a estar ahí, durante todo el proceso y eso da mucha tranquilidad”. Asimismo, hizo el llamado a los dirigentes acreditados para el Congreso, a llevar sus cédulas de identidad puesto que “es imprescindible llevarla, porque cuando emite su voto, antes de cerrarlo, le exigen que no solo verifique su RUT también tiene que colocar el número de serie del carné, si no lo hace, su voto lo rechaza el sistema”. El número de serie de la cédula de identidad es distinto al número de RUT.

Santiago de Chile, 27 de enero 2017

Crónica Digital /cut.cl

