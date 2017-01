DIRIGENTES SINDICALES EXIGEN VOTO UNIVERSAL EN ELECCIONES DE LA CUT

Compañeras, compañeros; trabajadoras y trabajadores del país:

En el contexto de la oportunidad histórica que se abre con el XI Congreso de Auto Reforma de la CUT los próximos 27 y 28 de enero, las y los trabajadores, organizaciones sindicales, sociales y políticas abajo firmantes, desde la crítica y la autocrítica más profunda y unidos por el anhelo de tener una CUT al servicio de su pueblo, venimos a exigir desde dentro y fuera de la Central, voto directo, democracia y transparencia en la organización. Y es que la CUT, en nombre de todas y todos, ha sido interlocutora titular frente a Gobiernos y Empresarios para negociar reformas laborales que mantienen intacto el Plan Laboral de José Piñera y salarios mínimos que no alcanzan para vivir una vida digna.

Hace casi 30 años, tras ser disuelta por la dictadura militar, la CUT fue refundada como organización instrumental de la transición. La lógica de colaboración, de construcción “en la medida de lo posible”, se abrazó como propia hasta el día de hoy, llevándonos a innumerables fracasos, y a desarrollar un modelo de sindicalismo burócrata, lleno de prácticas sumamente cuestionables y alejado de la ética sindical. ¿Cómo se explica sino, que la dirección de la CUT siga ajena al movimiento NO más AFP (la más grande manifestación de trabajadores desde la caída de la dictadura militar) o su ausencia en las movilizaciones de Ni Una Menos, cuando ambas son continuadoras de su línea histórica de lucha?

El bochorno de las pasadas elecciones de directiva evidenció ante todo el país una crisis arrastrada por décadas, donde la falta de transparencia y participación de los trabajadores son utilizadas para sostener dirigencias sin base sindical real cuya misión es ser funcionales a las prioridades de los gobiernos de la Concertación, actual Nueva Mayoría. ¿Quién podría negar que la CUT ha mantenido sus puertas cerradas a los trabajadores de carne y hueso para convertirse en un organismo cupular donde sólo conviven “dirigentes? ¿Qué espacio relevante ofrece esta multisindical a sus bases? Absolutamente ninguno. Y hoy, ¡esto ya no da para más!

Por eso hablamos otra vez de voto universal en la Central Unitaria de Trabajadores, pues implica que quienes aspiren a dirigirla tendrán que exponer sus ideas ante las bases reales; que la directiva electa estará validada por miles de trabajadores a lo largo de todo el país; que las prácticas fraudulentas que han sido denunciadas por décadas no podrán subsistir; que habrá democracia real y participativa desde abajo capaz de levantar las banderas de lucha que hoy recorren las calles de Chile. Por el contrario, sin importar el tipo de cirugía que se realice, el voto ponderado siempre permitirá los mismos vicios existentes, la misma lógica política con acuerdos entre pocos, y la distancia con aquellos que le dan el peso real a la CUT. Por eso, decimos sin ambigüedad: No el 2020, no el 2024, ¡Voto universal en las próximas elecciones!

Reconocemos en la CUT su historia, forjada en las luchas heroicas de muchas y muchos, pero la historia no es suficiente. Por ello, hacemos el llamado a los delegados de base que participarán en el XI Congreso, aquellos que creen en una Central distinta, a asumir la tarea de abrir los espacios participativos de esta organización, no sólo para terminar con las malas prácticas de las últimas décadas, sino para avanzar hacia la consolidación de una CUT refundada, transparente, fortalecida y de clase. Una CUT que se involucre y sea parte del cotidiano de todos sus socios y que esté exclusivamente al servicio de las trabajadoras y trabajadores. El voto universal no lo resuelve todo, pero es un cambio revolucionario e imperativo en nuestros tiempos para legitimar la Central de cara a una sociedad que mira con desconfianza su sistema eleccionario y la dirigencia que produce. No queremos más excusas ni trabas sustentadas en intereses ajenos a la clase trabajadora pues ya no se puede negar que existen las condiciones técnicas y tecnológicas –como el voto electrónico que se utilizará en el próximo Congreso- y la necesidad política para realizar esta transformación. Para que las y los trabajadores recuperemos nuestro rol como protagonistas de la construcción de la sociedad, es tiempo de remover los candados, es tiempo de recuperar la CUT.

Santiago de Chile, 28 de enero 2017

