CRISIS ANTIGUBERNAMENTAL POR INCENDIOS SUBE OTRO ESCALÓN

La crisis antigubernamental en Chile por el enfrentamiento a los incendios subió hoy otro escalón debido a una encuesta privada que indica que 75 por ciento de los preguntados desaprueba la actuación del Ejecutivo.

Según el estudio de Cadem, esa cifra de los encuestados reprobó la actuación del Gobierno ante la catástrofe y la presidenta Michelle Bachelet alcanzó nuevamente su nivel más bajo de apoyo, un 18 por ciento, reseña este lunes, el portal digital del periódico La Tercera.

“Este no es el momento de distraerse comentando encuestas u opiniones de una u otra persona”, dijo la jefa de Estado al responder a Cadem, con lo cual, según los analistas, evitó tocar el tema y postergó el análisis de los datos de la encuesta.

Esas cifras golpearon al Ejecutivo en una jornada marcada por una serie de reuniones estratégicas para continuar con el trabajo de enfrentamiento a la catástrofe, destacaron.

“El Gobierno no puede ni debe distraer su atención en este minuto al análisis de las encuestas. Eso no significa que no las consideremos y que una vez pasada esta emergencia podamos tener en consideración todos aquellos aspectos que sean necesarios para las autocríticas”, recalcó la vocera del Ejecutivo, Paula Narváez.

Mientras tanto, Nueva Mayoría, una coalición política que agrupa a un conjunto de partidos de centroizquierda e izquierda, manifestó su preocupación por el sondeo, y reconocieron equivocaciones gubernamentales en el manejo de los incendios.

Sin embargo, reconoció que lo más urgente es el trabajo para controlar los incendios y ayudar a los damnificados, pidiendo postergar la búsqueda de responsabilidades, destaca La Tercera.

Por su parte, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, expresó su preocupación por el aumento de la desaprobación del Gobierno, “no hay duda que se relaciona con una mala percepción de la gestión de esta emergencia”.

En tanto, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, sostuvo que “no es el momento de evaluar encuestas, sino de apagar incendios y reconstruir”.

“Luego vendrá el momento de buscar responsabilidades. Aún estamos a tiempo de que el Gobierno sea más productivo en informar acerca de las soluciones y la coordinación que está haciendo”, destacó.

Los siniestros azotan la región centro-sur del país austral hace más de una semana y según datos oficiales se contabilizan en total medio millón de hectáreas arrasadas por las llamas.

La peor ola de incendios en la historia de Chile dejó hasta el momento un saldo parcial de 11 muertos y 400 mil hectáreas de bosques calcinadas.

Santiago de Chile, 30 de enero 2017

Crónica Digital /PL

