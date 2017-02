EL AMOR DE JOHN LENNON Y YOKO ONO TOMARÁ LA GRAN PANTALLA

John Lennon y Yoko Ono, una de las parejas más famosas y controvertidas del mundo del espectáculo, motiva hoy al realizador estadounidense Michael De Luca para su próxima producción, motivada en el amor de ambos.

La historia se centrará en temas maduros y relevantes de amor, su valentía y activismo en Estados Unidos: la intención es inspirar a los jóvenes a defender y tener una visión clara del mundo que quieren, adelantó el productor de la cinta aún sin nombre.

También insistió en el coraje y el compromiso de ambos artistas con causas como el cese de las intervenciones militares de Estados Unidos y la necesidad de construir un mundo de paz.

Me siento honrado y privilegiado de trabajar con Yoko Ono, Anthony McCarten y Josh Bratman para contar la historia de dos increíbles íconos globales, apuntó.

De Luca es conocido por ser el productor de películas como American History X, The social network y Moneyball, entre otros.

McCarten, guionista de The Theory of Everything, asumirá el puesto del director, mientras la viuda de Lennon supervisará el libreto, divulga la revista especializada The Hollywood Reporter. Todavía no se conoce cuándo comenzará el rodaje ni quienes serán los actores.

Yoko Ono es una de las productora de la película que se centrará en la época posterior a la ruptura de The Beatles: el camino que emprendió Lennon hasta su asesinato, el 8 de diciembre de 1980.

Lennon y la artista japonesa se conocieron en una exposición de ella en la galería Indica, de Londres, en 1966. Tres años después se casaron y muchos de los seguidores de los Fab Four comenzaron a demonizarla y acusarla de motivar todos los problemas del grupo.

Juntos, el exbeatle y la japonesa emprendieron una cruzada por la paz y empezaron a trabajar en proyectos comunes, armaron una banda y hasta colaboraron en un mismo álbum.

Los Ángeles, 4 de febrero 2017

Crónica Digital /PL