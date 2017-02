DÍA DE LOS ENAMORADOS:  SEIS CONSEJOS PARA ORGANIZAR MEJOR TUS FINANZAS EN PAREJA

Se acerca el día de los enamorados y muchas parejas están buscando la celebración ideal para sorprender a su amado o amada. Regalos, viajes, cenas románticas, todas las ideas son bienvenidas para encantar a la pareja, pero todas también están unidas por sólo una cosa: los gastos.

Para poder disfrutar sin ningún problema, lo más recomendable es una organización previa en las finanzas. Ingrid Quezada, PR & Marketing Manager de FOL.cl, entregó seis consejos que te permitirán tener esa celebración especial que tanto quieres, pero gastando sabiamente.

Atención con los regalos o la celebración

Según Quezada, lo más importante es considerar dos factores al momento de comprar un regalo. El primero de ellos, es el presupuesto, ya que no es recomendable endeudarse con algo demasiado costoso de cara a marzo, uno de los meses con más gastos e imprevistos. En este mismo punto hay que recordar no abusar de la tarjeta de crédito, debido a que las deudas que una persona adquiere tendrán intereses.

Otro punto importante es buscar un regalo que sea útil para tu pareja y que no te haga incurrir en gastos excesivos. “Puedes, por ejemplo, preparar algo tú mismo como cocinar una cena especial, invitar al cine, teatro, y parque, entre otras opciones. Hay cientos de alternativas, el punto es ser más creativo y aprender a conocer a la pareja”, expresó PR & Marketing Manager de FOL.cl.

Ahorra, busca descuentos, promociones y/o cupones de descuento

Existen muchos sitios web donde se puede comprar en forma anticipada un regalo o una salida especial. La especialista recomendó buscar en las páginas webs que ofrecen cupones de descuento, y una gran cantidad de alternativas como salir a comer, regalos personales, un día de spa, entradas al cine, entre otras alternativas. “Siempre hay variedad de ofertas y lo importante es revisarlas a tiempo”, aconsejó la experta.

Infidelidad financiera

El lema es la sinceridad ante todo. Si estás viviendo en pareja, es recomendable no ocultar tu información financiera, es decir, en qué gastas, ahorras o inviertes tu dinero. “Hay que evitar comentar esta típica frase de “el dinero es mío, yo me lo gano y hago lo que quiero con él” o “yo no tengo que rendirle cuentas a nadie”, porque si ya decidiste compartir tu vida con otra persona, el amor y las finanzas estarán siempre ligados”, contó Ingrid Quezada.

Revisar el presupuesto periódicamente

Esta es una práctica que no muchos chilenos utilizan y es muy importante estar pendiente de los ingresos y egresos para obtener un orden en las finanzas. Para Ingrid, con este orden, se podrá también mantener una estructura en la vida en pareja, comprobar en qué se está gastando, cuánto dinero extra les queda del mes, planificar ahorros o inversiones futuras e ir monitoreando las prioridades de los gastos. La base está en la planificación para aprovechar al máximo los recursos que disponen o dispondrán como pareja.

Fondo de emergencia

Además, de la revisión del presupuesto, es aconsejable ser precavidos. Tal como lo explicó la PR & Marketing Manager de FOL.cl “lo importante es la comunicación, hablar con tu pareja de los planes y buscar un balance entre lo que cada uno quiere para el futuro. Para esto recomiendo, que tengan entre ambos un fondo de emergencia común, porque nunca se sabe lo que pueda pasar con situaciones imprevistas – pérdida de trabajo, enfermedad, entre otras – por lo tanto, esto les permitirá cubrir al menos los gastos mensuales, idealmente pensado en que se puedan cubrir los 3 primeros meses”.

Nunca está de más dar el primer salto

Este consejo es para aquellos que ven San Valentín como la fecha propicia para dar el siguiente paso y concretar la relación, ya sea casarse o irse a vivir juntos. Si está en tus planes, la PR & Marketing Manager de FOL.cl recomendó considerar algunas herramientas financieras que te permitan ahorrar con fines especiales. Por ejemplo, ahorrar con un fondo mutuo llamado “Money Market”, ya que son más aconsejables que un depósito en un banco, por la liquidez. Estos fondos mutuos son de bajo riesgo, y en caso de emergencia, podrás retirarlo cuando quieras, y, además, te ofrecen rentabilidad mensual. “Yo recomiendo la herramienta de FOL “Ahorro Programado”, donde muchas parejas escriben sus sueños y metas mensuales como el casamiento, la luna de miel, la casa propia, entre otras cosas”, comentó la especialista de FOL.cl

