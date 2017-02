ALCALDE MAURO TAMAYO DA TRIPLE GOLPE A LA CORRUPCIÓN EN LA COMUNA DE CERRO NAVIA

Nuevos antecedentes son presentados en el Centro de Justicia de Santiago en el marco del Caso Basura.

Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, junto a Francisco Pizarro, actual gerente de la Corporación Municipal, presentaron nuevos antecedentes en el Centro de Justicia de Santiago para la ampliación de querella por el Caso Basura en contra de Marcelo Torres Ferrari, ex Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia, donde se denuncian delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco.

El ex funcionario municipal reconoció una deuda de $118 millones a Acción Educativa Limitada, empresa que comprometió la ejecución de un programa de reforzamiento inicial del idioma inglés denominado “ATE MUNK”, destinado la totalidad de los alumnos de quinto, sexto, séptimo y octavo año que cursan en la educación básica regular matriculados en las escuelas municipales de Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia.

Dicha deuda a la que no dio cumplimiento del convenio de pago con la empresa, fue la que provocó el casi remate de la Escuela Alianza de Cerro Navia, “a nuestro juicio lo que reviste el carácter de un hecho ilícito es el contrato que se suscribió con la empresa Acción Educativa Limitada, la que debía capacitar en inglés a los niños y niñas de la comuna. Los reportes y oficios que tenemos por parte de nuestras escuelas es que este servicio no se prestó, no obstante, Marcelo Torres reconoce la deuda y obliga a la Corporación Municipal a pagar ese contrato”, señaló el alcalde.

En cuanto a la ampliación de la querella por nuevos antecedentes en el marco del Caso Basura, Mauro Tamayo añadió que “hemos logrado tener antecedentes que implicarían al menos a un ex funcionario y dos actuales funcionarios de la municipalidad de Cerro Navia, en ilícitos que deben ser investigados. Hemos recabado antecedentes suficientes, tenemos sospechas fundadas de irregularidades que se cometieron y los hemos venido a poner en disposición del tribunal para que los investigue, estamos entregando las distintas resoluciones, certificados, decretos que dan prueba que hay un nuevo ilícito que investigar en esta causa”.

“Para nosotros es inaceptable que los responsables que tanto daño le han hecho a la comuna de Cerro Navia queden impunes”, añadió el edil.

Por otro lado, en la misma línea de investigación por irregularidades en la municipalidad de Cerro Navia y a través de la solicitud explícita del alcalde al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, es que Contraloría accedió al requerimiento por parte de la municipalidad para instalarse en las dependencias a objeto de realizar una investigación profunda de la situación, “investigarán lo que reviste carácter ilícito por malversación de fondos públicos y actos administrativos que no fueron realizados ajustándose a la norma. Su presencia para nosotros es muy satisfactoria y estamos prestando toda la colaboración posible para que la justicia logre ejercer su camino y finalmente los responsables paguen sus culpas”, sentenció el alcalde Mauro Tamayo.

Santiago de Chile, 18 de febrero 2017

Crónica Digital