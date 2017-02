ATLETA GERALDINE BECERRA REPRESENTARÁ A CHILE EN SUDAMERICANO “CROSS COUNTRY”

Luego de su exitosa participación en el Campeonato Nacional de Cross Country 2017, realizado en la comuna de Purranque el pasado 11 de febrero, donde se impuso en el tercer lugar, Geraldine Becerra se prepara para enfrentar otra competencia, representando a Chile y a Recoleta.

“Esta es una de las competencias más importantes que he tenido durante mis 11 años de carrera deportiva. Mi sueño de toda la vida era clasificar a un sudamericano o alguna competencia importante, por lo que es muy importante ser seleccionada chilena, porque ya no solo compito por la comuna o por la región, sino que estoy dando la cara por el país”.

En este momento, la destacada deportista se prepara entrenando arduamente para enfrentar este desafío que admite la tiene nerviosa. “El nivel de competencia es súper fuerte, los contrincantes extranjeros son unas máquinas. Mi idea es llegar ojalá dentro de los 30 primeros y dar una buena actuación como chilena”.

Frente a su desarrollo deportivo en la comuna, afirma que “yo saco pecho por la ayuda que me ha entregado la Municipalidad de Recoleta, apoyo que es primordial. Me han abierto todas las puertas, entreno tranquila y con confianza. Me han dado la oportunidad de trabajar en la Corporación de Deportes con los talleres. Agradezco a esta gestión que permite que este trabajo sea mucho más fácil. El cambio ha sido rotundo, acá hay deporte y actividad física para todos los vecinos, partiendo por baile, zumba atletismo y talleres de running”.

El éxito deportivo de Geraldine se enmarca en la política municipal municipal de apoyo sistemático a los deportistas de la comuna, no solo en términos de patrocinio, sino también con apoyo directo como subvenciones para sus competencias o poniendo a su total disposición los recintos deportivos comunales como ha sido el caso de los deportistas de fútbol, judo, natación, entre otras importantes disciplinas.

Santiago de Chile, 18 de febrero 2017

Crónica Digital / recoleta.cl