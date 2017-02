FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR ABRE SUS PUERTAS ESTA NOCHE

Luego de la alfombra roja y algunas declaraciones de figuras populares como el colombiano Maluma, Chile se rinde hoy ante el comienzo del 58 Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Una cita que los chilenos se la toman con especial regocijo con su participación directa en los espectáculos de la Quinta Vergada en la Ciudad Jardín, o a través de la televisión, que reseña cada detalle del festival.

Será toda una semana de largas veladas en Viña del Mar, con expectativas por ejemplo, en torno a la española Isabel Pantoja y su homenaje al fallecido artista mexicano Juan Gabriel, además de tratarse de un regreso internacional tras dos años de cárcel.

Justamente casi un año antes de ingresar en prisión por delitos fiscales, Pantoja grabó su álbum Hasta que se apague el sol, con la colaboración de Juan Gabriel, en 2013.

Lo reservó durante su reclusión penitenciaria hasta que en noviembre del pasado año hizo el primer lanzamiento. Pero ahora, ya en el goce de plena libertad, lo hará por todo lo alto en Viña del Mar.

El reggaetonero Maluma, la australiana Olivia Newton-John y el ex Chicago Peter Cetera, son apuestas seguras del evento.

El director general del programa de la cita que se extenderá hasta el 25 de febrero, Alex Hernández, dijo que lo más llamativo del certamen será la tecnología de punta que llevará el escenario de mil 200 metros cuadrados de pantalla LED.

Hernández explicó a la prensa que habrá interacción en redes sociales, pues además del muro virtual de 2016, una pelota de cerca de siete metros de diámetro con un tobogán de pantallas reflejará los mensajes de redes sociales.

En el apartado del concurso internacional estarán la rapera cubana Danay Suárez, el español Salvador Beltrán, la mexicana Jass Reyes, la italiana Irene Fornaciari, el colombiano Arévalo y el chileno Daniel Parraguez.

En tanto, a sus 68 años de edad, Olivia Newton-John ha tenido una carrera irregular que reverdeció con su actuación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, tras padecer cáncer de mama.

Peter Cetera, vocalista principal de la banda Chicago y luego como solista, a sus 72 años tratará de cautivar al exigente público de la Quinta Vergara con los clásicos Saturday in the Park, If you leave me now, entre otras melodías.

Coincidirá Cetera con Olivia Newton-John, el jueves 23 de febrero. La australiana, muy famosa por las películas Grease y Xanadú, y canciones como Physical, Magic y A little more love.

En la apertura de este lunes actuarán Los Fabulosos Cadillacs de Argentina, el humorista Juan Pablo López y Los Auténticos Decadentes, entre otros.

Por Fausto Triana

Santiago de Chile, 20 de febrero 2017

Crónica Digital /PL