DEMOCRISTIANOS TIENEN PRECANDIDATA PRESIDENCIAL

Todavía en pleno verano austral y en el umbral del nuevo curso escolar que marcará el retorno a la normalidad en Chile, la senadora Carolina Goic confirmó hoy su intención de buscar la candidatura presidencial.

Actual titular del Partido Demócrata Cristiano (DC), la legisladora adelantó su deseo de convertir en la nominada de su organización, un asunto que deberá resolverse el 11 de marzo próximo.

Más allá de su decisión, Goic dejó en claro algunas cosas que dejan abierta la posibilidad de la escisión de la DC de la coalición de Gobierno Nueva Mayoría que rodea a la mandataria Michelle Bachelet.

Sectores democristianos deslizaron anteriormente que prefieren competir en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre de este año, desmarcándose de las primarias de julio de la Nueva Mayoría.

Si bien de momento no hay otra figura de la DC que se haya pronunciado por una candidatura, Goic subrayó su punto de vista, que parece el de su partido, en declaraciones a Radio Cooperativa.

“La alianza entre la izquierda y la centroizquierda ha sido buena para nuestro país, nos permitió recuperar la democracia y fortalecerla. Hoy hay que asumir otros desafíos, pero eso tiene que ser en una coalición que no es la Nueva Mayoría”, anotó.

Hay aspectos en los cuales no hemos estado a la altura y hemos generado más desconfianza que certezas en la gente; hoy la política nos exige hacer las cosas distintas, desde el diálogo y la participación, la gente quiere involucrarse, acotó.

En el espectro electoral chileno, el expresidente Sebastián Piñera parece la carta inminente de la derecha, aunque ha repetido que será en marzo cuando ofrezca su criterio, reservándose para un gran lanzamiento de campaña.

Por la centroizquierda, otro exmandatario, Ricardo Lagos, se proyecta ya como la ficha del Partido por la Democracia y el independiente Alejandro Guillier, que cuenta con los apoyos del Partido Radical.

Los socialistas aún no han expresado su estrategia y dentro de la derecha el senador Manuel Ossandón y el diputado Felipe Kast quieren ir a primaria como aspirantes.

Santiago de Chile, 21 de febrero 2017

Crónica Digital /PL