OLIVIA NEWTON-JOHN Y PETER CETERA EN VIÑA DEL MAR

58 Festival de la Canción de Viña del Mar: Olivia Newton-John y Peter Cetera.

A priori, son nombres que tal vez digan poco o nada a las nuevas generaciones. Pero como lo bueno nunca pasa de moda, sus melodías más populares serán reconocibles, en razón de que los DJ y los cultores del hip-hop se valen mucho del pasado.

Será en la penúltima jornada de la tradicional cita en la Ciudad Jardín de Chile, que ya disfrutó de colosos hispanoparlantes como Isabel Pantoja, Los Fabulosos Cadillac, Los Auténticos Decadentes y el dúo Camila, entre otros.

La australiana Olivia Newton-John, ya no es aquella dinámica rubia que impactó al mundo por sus actuaciones en Grease y Xanadú. Tiene 68 años, sufrió cáncer de mama y de todas formas conserva intacta la voz que se identifica con el éxito Physical.

Luego de algunos alejamientos obligados de la escena,

Olivia Newton-John ha tenido una carrera irregular. Su gran reaparición fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

La noche-madrugada anglófona, como la llaman en Viña del Mar, cerrará con otro lujo, Peter Cetera, voz emblemática del grupo Chicago en los años 1970 y 1980, y luego también exitoso solista. Tiene 72 años y parece estar en forma.

Sus timbres peculiares son esperados con ansiedad por el “Monstruo”, como se conoce a los 16 mil espectadores que se dan cita cada noche en la Quinta Vergara desde hace 58 años.

Saturday in the Park, If you leave me now, You´re the inspiration o Hard to say I´m sorry, Cetera sin dudas será un fuerte candidato a las Gaviotas de Plata y Oro, premio al que aspira también Olivia Newton-John.

El ex bajista de Chicago logró que dos sencillos de sus discos se incluyeran en la lista Billboard Hot 100. Uno de ellos, Solitude/Solitaire, es disco platino, con más de un millón de unidades vendidas.

La australiana es una destacada activista en la cruzada científica de investigación del cáncer de mama. De hecho, recaudó fondos en 2008 para levantar en Melbourne el Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre.

Por Fausto Triana

Santiago de Chile, 23 de febrero 2017

Crónica Digital /PL