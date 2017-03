JEFES DE BANCADA PS-DC EMPLAZAN A PIÑERA A ENTREGAR TODA LA INFORMACIÓN SOBRE SUS NEGOCIOS ANTES DE OFICIALIZAR SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL

Los diputados coincidieron en que en estos momentos la credibilidad del ex Presidente está en tela de juicio.

Los Jefes de Bancada del PS y la DC, emplazaron al ex Presidente Sebastián Piñera, a entregar de manera completa todos los antecedentes respecto a sus negocios con empresa Exalmar y Doña Dominga, previo a oficializar su candidatura presidencial de la derecha.

Al respecto, el Jefe de los diputados Socialistas, Juan Luis Castro, dijo que “aquí claramente el señor Piñera no ha sido capaz de ir al fondo de las cosas y aclarar los negocios que se han hecho con Exalmar. Por eso lo emplazamos a que diga la verdad de una vez por todas”.

“Los chilenos y chilenas esperamos que se sepa todo y no ir conociendo las cosas poco a poco. Además, nos parece que Chile Vamos tiene la obligación moral de decir que postura van a adoptar frente a un candidato que está siendo cuestionado y que esta en tela de juicio por la falta de veracidad”, señaló el diputado PS.

Juan Luis Castro, recordó que “ este negocio se hizo en un momento delicado, puesto que mientras era Presidente de Chile y existía un litigio con Perú, se estaba negociando con un pesquera peruana”.

En esta misma línea el Jefe de la bancada DC, Fuad Chahin, agregó que “aquí se subestima la inteligencia de los chilenos cuando se pretende descalificar a quienes hacen una investigación periodística respectos de estos. Aquí más que conflictos de intereses, es la naturaleza de ex Presidente, que es tener una ambición sin límites desprovista de toda ética, donde no hay ningún tipo de principio ni de valores y, además, se está al margen de la ley donde se busca evitar todo tipo de fiscalizaciones.”

“Lo vimos sacando los recursos que tenía en paraísos fiscales y así evitar ser fiscalizado por el SII, creando estructuras societarias que quedaran fuera de la supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros. Es decir, un modus operandi y además mintiendo permanentemente, y yo creo que los chilenos no se merecen eso, no se merecen que alguien que, cuando esté en el poder, no piense en el bien común de Chile, si no que piense en cómo seguir aumentando su riqueza y seguir acumulando sin ningún límite. Yo creo que es absolutamente intolerable.”

Finalmente el parlamentario DC, dijo que “aquí, permanentemente, el ex Presidente Piñera ha mentido; mintió cuando dijo que tenía un fideicomiso ciego, ha mentido cuando dice que no ha actuado al margen de la ley, ha mentido cuando ha dicho que no tenía información sobre sus negocios. La verdad, es que el ex Jefe de Estado hoy día, a mi juicio, está moralmente inhabilitado para poder volver a ser Presidente de la República de Chile”, concluyó.

Santiago de Chile, 1 de marzo 2017

Crónica Digital