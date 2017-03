TRABAJADORES DE MINERA ESCONDIDA DENUNCIAN REPRESIÓN DE CARABINEROS

Con un saldo de tres lesionados, finalizó la manifestación realizada, este miércoles, por alrededor de 800 trabajadores en huelga en el sector La Negra, acceso sur de Antofagasta, distante a 150 kilómetros de la faena.

“Cerca de las 8.00 AM se hizo presente un fuerte contingente policial con FF.EE. y equipos blindados, quienes procedieron a actuar en contra de los manifestantes. Lamentablemente la acción policial ocasionó lesiones a tres trabajadores”, señaló, a través de un comunicado de prensa, el directorio del Sindicato N~1 de Trabajadores de Minera Escondida, que hoy cumplen 23 días de paralización de actividades.

La directiva, destacó que la manifestación de los huelguistas “se ha originado en el profundo malestar de los trabajadores, ante la mantención de rigidez de la empresa de mantener su postura de reducir remuneraciones y beneficios y afectar a los futuros trabajadores, por la imposición de cláusulas discriminatorias con menores beneficios.

Informamos a la opinión pública que el día de hoy miércoles 1 de marzo, a tempranas horas, cerca de 800 trabajadores en huelga realizaron manifestaciones en el sector “La Negra”, acceso sur de Antofagasta, distante a 150 kilómetros de la faena.

Tras apersonarse dirigentes sindicales en el lugar se pudo reponer la calma en el lugar y luego del alejamiento de Carabineros, se puso término a la manifestación.

El día de hoy el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, tras la denuncia realizada por el Sindicato por el no pago oportuno de las gratificaciones correspondientes al año 2016, ha ordenado a Minera Escondida pagar a todos los socios del Sindicato las referidas gratificaciones por el monto de $1.545.000.-

El tribunal ha ordenado que el pago se efectúe dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la resolución, lo que se ha hecho este mismo día. La resolución no es susceptible de recurso alguno conforme al procedimiento de tutela laboral.

La resolución ha tenido como fundamento que la acción de Minera Escondida, quien tiene la calidad de denunciada, podría afectar grave e irreversiblemente la Libertad Sindical y la Huelga, las que señala son derechos fundamentales reconocidos por la normativa nacional e internacional, que deben ser objeto de especial protección jurisdiccional.

Esta resolución definitiva golpea profundamente la estrategia judicial de Minera Escondida, la que ha intentado resolver la huelga por la vía del ahogamiento económico de los trabajadores en huelga.

El Sindicato expresa su completa satisfacción con lo actuado por el Juzgado del Trabajo, el que con esta resolución ha dado oportuna protección a los derechos relevantes de los trabajadores en el legítimo ejercicio de la huelga como derecho fundamental.

Esperamos que la empresa abandone su posición rígida y acepte negociar respetando los derechos alcanzados por los trabajadores, en tanto Minera Escondida es la empresa minera más rentable y productiva de Chile, no existiendo motivo alguno que justifique la reducción de remuneraciones y condiciones para sus trabajadores.

ejecutivos nacionales se mantienen en la postura de no respetar nuestro convenio colectivo, no discriminar a trabajadores nuevos y no afectar los tiempos de descanso.

Santiago de Chile, 2 de marzo 2017

