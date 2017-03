PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES: “NO VAMOS A ACEPTAR QUE LA AUTORIDAD POLÍTICA SE META EN LA SALA DE CLASES”

La decisión del edil UDI generó el rechazo del Colegio de Profesores para una medida que fue calificada como una interferencia indebida en la actividad pedagógica. “Las autoridades políticas deben definir las orientaciones administrativas y presupuestarias educacionales, pero otra cosa, es pretender intervenir en el trabajo pedagógico de los docentes” sostuvo Aguilar en entrevista en CNN Chile.

El dirigente gremial explicó que las tareas para la casa son un recurso pedagógico que se puede aplicar según el contexto y el criterio que el profesor pretende usar en cada curso. “Incluso el artículo 16 del Estatuto Docente establece que el profesional de la educación es autónomo para tomar decisiones en materia de planificación, evaluación y actividades pedagógicas” puntualizó.

Para Aguilar esta polémica se produce en un contexto de agobio escolar y también agobio docente generado por la presión sobre las comunidades educativas para que rindan y eleven sus resultados en pruebas estandarizadas. “En la actualidad la ley de aseguramiento de la calidad de la educación establece que si un colegio después de una determinada cantidad de años no sube los puntajes en el SIMCE puede ser cerrado” explicó el docente.

Un debate abierto sobre el sistema escolar y que se traslada los hogares “Pasa que en lugar de alentar a sus hijos a cumplir con sus labores, los padres terminan haciendo las tareas para la casa presionados por la exigencia de subir puntajes y notas. Nosotros damos las tareas a los estudiantes y no a sus apoderados” apuntó en CNN Chile.

Para Aguilar la determinación de Lavín no se hace cargo de los temas de fondo que están pendientes en la actual reforma, entre ellos, el sistema escolar, la estructura curricular y la estandarización de la educación que asocia calidad con resultados en pruebas. “Su idea de eliminar las tareas para la casa no me sorprende, pues cuando fue Ministro de Educación se llegó al paroxismo de establecer semáforos, donde los colegios eran clasificados con verde, amarillo y rojo según los resultados en el SIMCE”.

Santiago de Chile, 3 de marzo 2017

Crónica Digital