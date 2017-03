PRIORIDADES LEGISLATIVAS: JEFE DE BANCADA PS DIJO QUE FALTA UNA REFORMA DE PENSIONES Y LA LEY DE ISAPRES

El Jefe de Bancada PS, diputado Juan Luis Castro, manifestó su preocupación por la decisión del Ejecutivo de no incluir en las prioridades legislativas la reforma previsional y una nueva Ley de Isapres.

Según dijo el diputado PS, “hemos echado de menos dos grandes temas que están en la retina de la ciudadanía y que la gente espera que se haga algo al respecto”.

“Tenemos el tema de las pensiones, donde se espera un inicio de la reforma. Se nos ha dicho que en abril podría haber humo blanco el respecto, pese a que llevamos 6 meses desde que se han hecho anuncios al respecto”, dijo el diputado PS.

Asimismo, el diputado manifestó que “nuevamente faltó un anuncio en materia de salud que importa a más de 3 millones de chilenos y chilenas que están en el sistema privado de salud”.

“Hay un problema grave, que hoy se puede ver reflejado en la situación de la Isapre Más Vida y esto debe ser regulado a la brevedad. Claramente aquí hace falta una reforma a este sistema y me parece mal que pese a que era una promesa de campaña y existió una comisión asesora, aún no se haya enviado al congreso una reforma a la Ley de Isapres. Me parece que aquí hay una falta de decisión política grave que debe ser resuelta”, concluyó Juan Luis Castro.

Santiago de Chile, 3 de marzo 2017

Crónica Digital