SENADOR NAVARRO: “HAY CIENTOS DE MÉDICOS DISPONIBLES PARA TRABAJAR EN CHILE, PERO ESTÁN ATRAPADOS POR LA MAFIA DE LA SALUD”

Parlamentario enfatizó que “pese a que el sistema público de salud en nuestro país sigue teniendo un déficit de casi 4.000 médicos, se siguen poniendo trabas para el ingreso de estos”.

“ Pues hemos visto que nuevamente han sido insuficientes los cupos para rendir el controvertido Eunacom, lo que significa que cientos de galenos se quedarán sin la oportunidad de trabajar en los hospitales y consultorios de Chile”, agregó.

Senador ha presentado denuncias o recursos en contra de dicho examen ante la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía Nacional Económica, todos los cuales han sido acogidos.

Recordando que, “es un examen hecho por el sector privado para evaluar a los funcionarios de la salud pública”, el senador Alejandro Navarro se refirió a la controversia generada tras el fin del plazo de inscripción para rendir el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, Eunacom, debido al limitado número de cupos, lo que dejó a cientos de profesionales sin poder participar del proceso.

Para el precandidato presidencial de Partido País, “esto es una abierta discriminación contra todos quienes no estudiaron medicina en Chile y en particular los extranjeros. Se dice que nuestro país acoge a los migrantes. Pues bien, eso no pasa solo por extranjería”.

“Aquí no solo se están rompiendo tratados internacionales, se les está coartando su libertad de trabajo, y además, se está dejando a cientos de médicos fuera del sistema público de salud sin que tengan la oportunidad de entrar en él, pues una vez más, se han entregado cupos insuficientes para rendir el examen”, argumentó el senador por la Región del Biobío.

De acuerdo a Navarro, “el Colegio Médico debe hacerse responsable de esta crisis junto con el Ministerio de Salud. Hay varias propuestas sobre la mesa y se han dado el lujo de decir que en junio la Organización Mundial de la Salud entregará su informe sobre el Eunacom”.

“Y yo me pregunto, ¿que hacemos hasta entonces? ¿Dejamos que sigan muriendo chilenos y chilenas?¿No les importan las 25.000 personas que fallecieron solo durante el 2016 en listas de espera?”, recalcó.

Navarro recordó que “ya hace dos años advertimos de esta crisis a la Ministra Carmen Castillo, junto a 257 alcaldes y alcaldesas de todo Chile. Le hicimos una propuesta, una misión de médicos extranjeros, y aun no tenemos respuesta”.

“¿Cual es el temor?”, continuó, “¿Cual es el problema de tomar la idea de un senador, de un edil, de un ciudadano, que por demás ha sido probada exitosamente en países como Brasil, y traer a un grupo de médicos a salvar la vida de chilenos y chilenas?”.

“No logro entender esa forma arcaica, mezquina de hacer las cosas, como si la única solución posible fuese la que ellos pueden entregar. Pues además, ya han demostrado que no tienen una solución a la crisis y lo que es peor, la están agravando, como hemos visto con las filas para inscribirse para el Eunacom”, enfatizó el senador.

Alejandro Navarro finalizó diciendo que, “tal como lo hemos manifestado, la Asofamech y la Conacem son entidades privadas, que están actuando como un cartel a cargo de la salud, de la salud pública, donde se atiende el 80% de la población del país. Beltrán Mena se está riendo de la salud pública y eso no lo vamos a tolerar”.

“Por ello es que lo denunciamos ante Contraloría, y Jorge Bermúdez se pronunció, emitiendo un dictamen que permite contratar a médicos sin Eunacom hasta que pase la crisis. Además presentamos una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica por monopolizar el mercado y ante el TC por su inconstitucionalidad”.

“Y seguiremos realizando las acciones que sean necesarias hasta que el polémico Eunacom sea cambiado o eliminado por completo. No queremos más muertes en Chile por su culpa”, sentenció el precandidato presidencial de Partido País.

Santiago de Chile, 5 de marzo 2017

Crónica Digital