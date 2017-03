CON APOYO TRANSVERSAL DE DIPUTADOS ALCALDE DE CERRO NAVIA ENTREGA CARTA A PRESIDENTA BACHELET PIDIENDO INTERVENCIÓN EN LA COMUNA

El alcalde Mauro Tamayo llegó hasta el Palacio de La Moneda acompañado de las diputadas Karol Cariola (PC), Karla Rubilar (Independiente), Cristina Girardi (PPD), el diputado Giorgio Jackson (RD), concejales y dirigentes gremiales de la comuna, con motivo de entregar una carta dirigida a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, exponiendo la grave situación educacional que está viviendo la comuna de Cerro Navia.

Una vez asumida la nueva administración, hace cerca de tres meses, se han ido descubriendo una serie de falencias e irregularidades, como lo son el remate de la Escuela Alianza por la deuda de un software no implementado de forma satisfactoria, la no renovación de los fondos de la Subvención Escolar Preferencial por la no rendición y no renovación de convenios, y que ha perjudicado los pagos de los sueldos de los profesores y asistentes de la educación, repercutiendo fuertemente en los fondos por gratuidad, dejando nuestra subvención escolar de febrero en $386MM para pagar una planilla bruta de trabajadores de $765MM.

“Hemos venido con distintos dirigentes gremiales de Cerro Navia, con distintos diputados y concejales, a objeto de pedirle a la Presidenta Michelle Bachelet que intervenga ahora. Necesitamos su inmediata y concreta acción por la dramática situación que está viviendo nuestra comuna. El fortalecimiento de la educación pública de Cerro Navia no se hace eliminando recursos, hoy día las carencias, los errores de administración y las ilegalidades que nos dejó la gestión anterior no pueden significar un castigo a las familias de Cerro Navia”, señaló el alcalde Mauro Tamayo.

A través de la carta que representa el sentir de muchas familias de Cerro Navia, los presentes pidieron a la Presidenta que intervenga de inmediato para subsanar esta situación.

“Dejar de percibir $2.400 millones de pesos que ha significado la pérdida de la SEP es algo que debe movilizar y agilizar las decisiones, porque llevamos dos meses en que familias de Cerro Navia no han recibido su sueldo, es algo dramático. Una decisión es que ingrese una ley miscelánea con urgencia o discusión inmediata, a objeto de dar una respuesta que no significa un perdonazo, porque los responsables de esa mala gestión que perjudica a miles de familias a nivel nacional, no pueden quedar impune”, sentenció Tamayo.

De manera transversal los parlamentarios hacen un llamado a tomar cartas en el asunto e intervenir en la comuna para dar solución a la crisis de la educación pública que afecta a la comunidad escolar de Cerro Navia.

“A pesar de todas las denuncias que hicimos durante la gestión anterior, hoy a este alcalde se le suspenden los recursos, nos parece insostenible e inmoral para la comuna. Lo que nosotros pedimos en que en esa Ley Corta se haga una distinción entre los alcaldes nuevos y los alcaldes que son responsables de este tema”, agregó la diputa de la Comisión de Educación, Cristina Girardi.

Por su parte, la diputada comunista Karol Cariola señaló que estas acciones han permitido ir buscando salidas a esta situación, “nosotros no podemos entender que se le haga pagar una vez más a la educación pública los errores particulares de personas inescrupulosas. Si el ex alcalde Luis Plaza en algún momento no rindió como correspondía los recursos SEP, no pueden ser los niños ni los profesores de Cerro Navia quienes paguen las consecuencias”.

“Por eso apoyamos al alcalde Mauro Tamayo, creemos que está en la razón al exigir que se le entreguen los recursos, porque a él se le está haciendo asumir una responsabilidad que no tiene que asumir, que la tiene que afrontar. Sin embargo, los niños y niñas están viviendo hoy en día las consecuencias de no poder empezar sus clases de forma normal, porque los profesores están sin sus sueldos y porque el municipio no cuenta con los recursos necesarios para dar el inicio del año escolar como corresponde”, agregó la diputada comunista.

Giorgio Jackson, diputado de la Comisión de Educación de la cámara baja, sentenció que en este caso hay una administración nueva que no tiene ningún tipo de injerencia en las dificultades e irregularidades que haya habido en las rendiciones de cuenta de Ley SEP anteriores, “por lo tanto, esta es una situación de injusticia que queremos denunciar, creemos que se tiene que revertir en el inmediato plazo, pero pensando a largo plazo tenemos un problema estructural en el sistema de financiamiento de la educación pública”.

“No sólo hay que desmunicipalizar, sino también que cambiar el modelo de financiamiento de la educación pública, porque no es posible que por irregularidades los niños y profesores tengan que pagar las consecuencias. Está en manos del gobierno, está en manos del MINEDUC, en manos de Hacienda, comprometer un cambio al modelo de financiamiento que pueda permitir que la educación pública se fortalezca”, agregó Jackson.

Por otro lado, la diputada independiente Karla Rubilar, señaló su preocupación por la situación que están viviendo las familias de Cerro Navia, porque “quitarle una cantidad enorme de recursos a los niños y a la educación de Cerro Navia genera mayor discriminación y mayor desigualdad”. “Entendemos que los problemas que se suscitan vienen de una administración anterior, que no le corresponde asumir al alcalde Tamayo, el llamado a la Presidenta Bachelet es a permitir que el alcalde tenga alguna posibilidad de enfrentar la tremenda situación que tiene la comuna, que es donde más necesitamos una educación pública potente y de calidad”, agregó Rubilar.

Santiago de Chile, 8 de marzo 2017

Crónica Digital