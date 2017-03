DIPUTADO NÚÑEZ SOLICITARÁ A CONTRALORÍA PARALIZAR PROYECTO MINERO DOMINGA

El diputado por la Región de Coquimbo dio cuenta de un oficio elaborado por Conaf que detallaba el impacto negativo del proyecto minero en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, pero que fue excluido en el proceso de evaluación ambiental. “Presentaré una reclamación ante la Contraloría para que se paralice esta evaluación ambiental por este grave hecho”, sostuvo Daniel Núñez.

Este miércoles 8 de marzo, el diputado por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, denunció la grave omisión del Servicio de Evaluación Ambiental, organismo que no tomó en cuenta las observaciones realizadas por Conaf, que explicaban en detalle las consecuencias negativas para el ecosistema del polémico proyecto Minera Dominga.

“Voy a solicitar ante la Contraloría parar la tramitación ambiental de este proyecto, porque acá hay una situación extremadamente grave. Existe un oficio de la Conaf, que está subido a la página del Servicio de Evaluación Ambiental, un oficio de 8 páginas en el que se detallan todas las observaciones que la Conaf tiene al proyecto Dominga, que se basa en su impacto negativa en la reserva Pingüino de Humboldt y este documento no fue considerado en la evolución ambiental. Fue excluido”, detalló Núñez.

El diputado por la Región de Coquimbo agregó que “esto es absolutamente irregular y gravísimo, porque la CONAF está cumpliendo con su deber legal. Si la Conaf no emite opinión respecto de lo que pasa en una reserva nacional que ella administra, incumple su deber. Este documento no fue considerado en la última etapa por el servicio de evaluación ambiental, fue excluido, por lo que presentaré una reclamación ante la Contraloría para que se paralice esta evaluación ambiental por este grave hecho”.

Paralelamente, parlamentarios y parlamentarias de la Nueva Mayoría anunciaron la creación de una Comisión Investigadora, para investigar las irregularidades durante la puesta en marcha de Dominga, a la vez que Sebastián Piñera, su dueño, era Presidente de la República.

“Consideramos que en el proceso de evaluación ambiental hay irregularidades que deben ser investigadas y por que también la tramitación de este proyecto y su generación, no sólo en la institucionalidad ambiental, sino que también en los pasos previos, se hizo en el mismo momento en que un Presidente era dueño de esta minera”, destacó.

Finalmente, el diputado Daniel Núñez sostuvo que “La tramitación de los usos de los suelos costeros, se tramitaron cuando Piñera era Presidente. Eso no corresponde con la evaluación ambiental. Esa autorización la daba la Subsecretaría de Defensa, entonces cabía un rol al poder político. ¿O acaso el ex presidente Piñera no pudo haber llamado al Intendente de la región para preguntarle si no había que priorizar proyecto minero? ¿Eso no es intervención en decisiones políticas? Entonces nosotros queremos que eso sea investigado”.

Santiago de Chile, 9 de marzo 2017

Crónica Digital