CUT CONMEMORÓ DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA DESTACANDO CUOTA FEMENINA EN DIRECTIVAS SINDICALES Y TEMAS DE EQUIDAD DE GÉNERO

Con un taller de capacitación y con un acto oficial reivindicativo de la agenda de equidad de género, la CUT se sumó a las miles de actividades que se desarrollaron ayer miércoles en todo el mundo, para conmemorar este día que recuerda a más de un centenar de mujeres obreras textiles de una fabrica de EEUU que murieron calcinadas (en un incendio provocado por el dueño de la empresa) mientras estaban en huelga exigiendo mejores condiciones de trabajo (a principios del siglo XX).

En el acto (desarrollado en la sede central de la CUT), participó la Presidenta Michelle Bachelet junto a autoridades ministeriales y de organismos internacionales como Simone Reperger (representante Fundación Friedrich Ebert en Chile), Amanda Villatoro (representante Confederación Sindical de Trabajadores (as) de las Américas, CSA) y Fabio Bertranou (director Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina). Asistieron más de 300 personas, en su mayoría mujeres dirigentes sindicales del sector público y privado.

“Mujer y trabajo, son dos fuerzas vitales para el progreso humano. La historia del último siglo no se explica sin el empuje de los trabajadores y sin la lucha de las mujeres (…). Si los trabajadores han tenido que batallar mucho, las mujeres han tenido que batallar el doble”, dijo Bachelet, destacando los avances en materia de equidad de género que ha impulsado su gobierno junto con los cuatro ejes sobre igualdad de género contenidos en la Reforma Laboral que entra en vigencia el próximo 1° de abril: “hemos avanzado pero falta mucho todavía. Ha costado, y no poco (…). La condición de la mujer está más elevada que hace algunos años. Hay mayor consciencia (…) pero queda tanto por avanzar. Si tenemos la mirada en un horizonte más largo, vamos a ver desafíos que interpelen a la sociedad en su conjunto, especialmente al sistema político y al movimiento social, en temas como la necesidad de aumentar la participación de la mujer en el mundo laboral, disminuir hasta eliminar la brecha salarial, crear condiciones reales que permitan conciliar familia y trabajo (…), consagrar definitivamente el aborto tres causales y desterrar de una buena vez la violencia machista contra las mujeres (…). Nada será fácil, porque a las mujeres nada nos ha sido regalado”.

En tanto, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señaló que “sin duda que hay desafíos tremendos, no solo para las mujeres sino que para Chile. Hay mucho por construir pero haber dado el paso de avanzar en reformas sustantivas en este período, ha sido difícil (…). Nos encontramos con grandes reticencias. Nos encontramos con una sociedad que no siempre está disponible para hacer cambios culturales de inmediato (…). Por lo tanto, no es un desafío solo nuestro; es un desafío país (…). Hay resistencias culturales a los cambios y en eso, tenemos mucho más que contribuir todas y todos los actores que somos parte de este desafío de que Chile avance”. En este contexto, resaltó que uno de los desafíos “es terminar con el actual y abusivo Sistema de AFP, terminar con la política del lucro con las pensiones de los trabajadores y trabajadoras”. Sin embargo, precisó que “aunque tengamos el mejor sistema de AFP, mientras las brechas salariales persistan, siempre vamos a ser castigadas”, por lo tanto, agregó “más y mejor trabajo para las mujeres, ¡ahora!”.

Sobre los ejes de equidad de género en la Reforma laboral, Figueroa dijo que “nos jugamos por avanzar en la cláusula de género. Esto no es solo el desafío de la cuota (un tercio de mujeres en las directivas sindicales de base) porque, ciertamente, tenemos que estar en los espacios directivos. Es la única manera, hasta ahora, de poder irrumpir con más fuerza con plataformas mucho más integrales, pero hay un elemento que era clave para nosotros y es que en las negociaciones colectivas también se incorporasen mujeres (…). Es un gran avance que en aquellas directivas donde no hay mujeres y habiendo mujeres en el sindicato, que una de ellas tenga que ser electa para participar en la comisión negociadora con el fuero que la proteja”.

Los actos de la CUT, fueron organizados por la Vicepresidencia de la Mujer, a cargo de la consejera nacional Julia Requena, destacando que “nos convocamos en esta fecha para refrescar en la memoria social que aún persiste mucha discriminación hacia la mujer. Las demandas de las obreras de Nueva York aún están pendientes. El mundo sigue en deuda con las mujeres”.

En la oportunidad, fueron distinguidas por su trayectoria sindical: Ruth Olate (dirigente del sindicato de trabajadoras de Casa particular), Diva Sobarzo (histórica dirigente del Colegio de Profesores) y Alicia Muñoz (dirigente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas). En la ocasión, también se hizo el lanzamiento de la cartilla informativa: “Reforma Laboral en Chile e igualdad de género: Avanzando hacia la inclusión”.

En el balance de la jornada, Requena dijo estar “contenta con poder sensibilizar con los cuatro ejes de la Reforma laboral y esperar que hoy, no solo sea el inicio de la difusión de esta reforma sino también que en cada organización, en cada gremio y en cada acto de negociación que se haga de aquí en adelante, podamos ver compañeras incorporadas en cada una de estas instancias”,