ORGANIZACIONES CONVOCAN A MOVILIZACIÓN CONTRA CUMBRE QUE INTENTA RESUCITAR EL TPP

Reunión organizada por la Cancillería chilena comienza el martes 14 en Viña del Mar, mismo día en que más de 120 organizaciones sociales llamaron a movilizarse en su contra.

Después que Donald Trump retirara a Estados Unidos del TPP, éste tratado ya se da por muerto. En un intento por reformularlo, la cancillería chilena convocó a una reunión especial entre los 12 países integrantes, a realizarse el 14 y 15 de marzo en Viña del Mar, donde también se harán parte Colombia, China y Corea del Sur.

Las plataformas Yo No Quiero TPP (5ta Región), No Al TPP (Talca) y Chile Mejor Sin TPP, que aglutinan a más de 120 organizaciones sociales, llamaron a una manifestación para rechazar públicamente la cumbre, el día martes 14 de marzo a las 18.00 hrs. en Agua Santa con Álvarez, Viña del Mar.

A continuación el comunicado oficial de Fundación Equidad Chile, miembro de las plataformas convocantes:

Ante la sistemática traición de la clase política chilena, estamos totalmente convencidos que la organización y presión social es la única vía consistente para defender nuestros derechos sociales. Sabemos que la ofensiva neoliberal no se acaba con la cancelación o cambio de sigla de un tratado, pues éstos solo son los medios técnicos de turno con los que los grandes consorcios multinacionales buscan aplicar sus estrategias de siempre (Detrás viene el TISA, que es igual o peor que el TPP), por eso llamamos a la ciudadanía a no bajar la guardia, a continuar denunciando estas negociaciones secretas y presionando a nuestros legisladores para que no trancen nuestra soberanía.

En el mundo de hoy el capital controla la política, y los máximos poderes financieros pujan por articular una supra ley global que despenalice sus métodos de acaparamiento. Su intención es reducir a los Estados a una expresión mínima en cuánto a protección social, y amplificarlos a una expresión máxima en cuánto a instrumento del empresariado. No estamos hablando de intentos aislados y arbitrarios, sino de una disciplinada agenda a largo plazo que tiene su origen en las décadas o siglos pasados.

Ante este panorama, que se hace cada vez más claro y crudo, recalcamos la necesidad de organizarnos como pueblo, y en esta oportunidad específica hacer público nuestro rechazo a la cumbre que pretende resucitar el TPP. Creemos que si no nos interponemos pronto viviremos en una sociedad donde los derechos se compren y vendan, totalmente regulada acorde a los intereses de las corporaciones multinacionales.

Santiago de Chile, 10 de marzo 2017

Crónica Digital