CHILE COMANDA SUDAMERICANO SUB-17 A UN PASO DEL MUNDIAL

Chile comanda el torneo Sudamericano de Fútbol Sub-17 a un paso del Mundial de la India de este año, luego de imponerse a Colombia 1-0, mientras Brasil hizo el trabajo contra Venezuela 4-0.

La Rojita, como llaman al elenco local, doblegó en un reñido partido a los cafeteros con gol de Gastón Zúñiga a los 19 minutos, en el encuentro efectuado en el estadio El Teniente de la ciudad de Rancagua, en el centro de Chile.

En la Hexagonal final del torneo, Brasil dispuso sin dificultades de Venezuela 4-0 con un autogol del defensa Diego Luna (24), y con las dianas de Lucas Helter (39), Vinicius Junior (83) y Yuri Alberto (90).

El otro encuentro de la segunda fecha de esta etapa del certamen finalizó con empate a dos goles entre Paraguay y Ecuador.

Los ecuatorianos tomaron la delantera por goles de Santiago Minolta a los 35 minutos y Cristian Tobar (39), pero los guaraníes lograron el abrazo con los tantos de Marcelo Rolón (44) y Roberto Fernández (56).

Posiciones:

– Puntos J G E P Gf Gc

1. Chile 6 2 2 0 0 2 0

2. Brasil 4 2 2 1 0 6 2

3. Colombia 3 2 1 0 1 2 2

4. Paraguay 2 2 0 2 0 4 4

5. Ecuador 0 2 0 1 1 3 4

6. Venezuela 0 1 0 0 2 0 5

La justa otorga cuatro plazas para el Mundial de la India de octubre próximo. Proseguirá el lunes en Rancagua con el siguiente calendario:

Lunes 13 de marzo

Colombia vs Venezuela (17:45)

Chile vs Paraguay (20:00)

Brasil vs Ecuador (22:15)

Jueves 16 de marzo

Paraguay vs Venezuela (17:45)

Chile vs Ecuador (20:00)

Brasil vs Colombia (22:15)

Domingo 19 de marzo

Ecuador vs Venezuela (17:45)

Colombia vs Paraguay (20:00)

Chile vs Brasil (22:15)

Santiago de Chile, 11 de marzo 2017

Crónica Digital /PL