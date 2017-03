DIPUTADAS SOLICITAN AL ESTADO REPARAR VULNERACIÓN DE DERECHOS COMETIDOS CONTRA LORENZA CAYUHAN Y SU HIJA SAYÉN

Las diputadas Karol Cariola (PC), Cristina Girardi (PPD) y Daniela Cicardini (PS), visitaron a Lorenza Cayuhan, comunera mapuche que fue obligada a dar a luz engrillada, para conocer su estado de salud y el de su hija Sayén. En este contexto, las parlamentarias solicitaron reparación por parte del Estado por la vulneración de derechos a la que fue sometida Cayuhan al momento de parir, así como también, respaldaron la solicitud de que Lorenza y su hija no sean trasladadas al Complejo Penitenciario de Arauco sino que esta cumpla su reclusión en el Centro de Estudio y Trabajo de Punta Parra.

Para la diputada Karol Cariola (PC) la situación que vive Lorenza Cayuhan es inaceptable. “Que a una mujer la obliguen a parir engrillada nos parece que no es algo que nosotros podamos naturalizar ni aceptar, ni dejar que pase desapercibido, nosotros estamos acá porque creemos que nunca más una mujer en nuestro país puede verse enfrentada a una situación como ésta”.

La parlamentaria integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados manifestó su preocupación respecto del estado de salud de Sayén, así como también de lo que sucederá con ambas una vez que se defina su posterior traslado.

“Lo que se mantiene es que ellas serian trasladadas a la cárcel de Arauco, en la misma cárcel donde no la atendieron a tiempo cuando ella empezó a presentar la preclampsia y desprendimiento de placenta. Recordemos que Sayén nació a las 32 semanas de gestación por lo tanto es un bebe prematuro, eso significa que ella todavía tiene exposición a poder enfrentar enfermedades o cosas que tienen que ver con su situación de nacimiento y eso nos parece que es preocupante a propósito de que la quieren trasladar a una cárcel que no cuenta con las condiciones”, expresó la diputada Cariola, representante de Independencia y Recoleta.

Asimismo, Cariola afirmó, “por un tema de derechos, por un tema de garantías y porque aquí también se han vulnerado derechos fundamentales de una mujer al exponerla a una situación como ésta, es que estamos acá solicitándole a la justicia, al Gobierno, a Gendarmería tomar las medidas necesarias para reparar el daño que aquí se ha causado y que sin duda nunca va ser reparado por completo, pero por lo menos podemos buscar mecanismos de dignidad para Lorenza y su hija”.

En el mismo tenor, a diputada Daniella Cicardini, dijo que “nuestra visita a Lorenza y a su hija, es para dar una señal de solidaridad, porque además, somos mujeres y hemos visto que aquí queda en evidencia que hubo violencia de los derechos humanos. En el mes de diciembre del 2016 la Corte Suprema, falló con dos situaciones; una, que Gendarmería, tuvo un trato humillante, vejatorio y lamentable, al permitir que Lorenza tuviera a su hija engrillada y segundo, que hubo un trato discriminatorio, por el solo hecho de ser comunera mapuche..”

Cicardini agregó que“ ¿Quién se hace cargo del daño psicológico de esa madre?, que en situaciones normales, para las mujeres, es un día que marca toda tu vida y que en este caso, se ha deshumanizado. Queremos el traslado de ella, al centro de estudios y trabajo de internos de Punta de Parra, ahí podría tener Unidad de Lactancia, trato psicológico y queremos hablar con Gendarmería y el ministro de Justicia, para que Lorenza cumpla su condena, en mejores condiciones para ella y su hija”.

Por su parte, la diputada Cristina Girardi señaló, “Lorenza tuvo un trato vejatorio, hubo discriminación porque Lorenza y Sayén pertenecen al pueblo Mapuche y eso no puede quedar en el aire y el estado tiene la obligación de reparar, no es un tema de opción. Esto no se repara solamente mandando de vuelta o amomonándole la pieza en la cárcel de Arauco, la reparación tiene que centrarse en aceptar que ella cumpla su condena en un lugar donde efectivamente cuente con las condiciones de poder criar a su hija hasta los dos años. Esto no es para evitar la pena, no es para que ella no cumpla con la condena que se le estableció, es para que la condena se cumpla de una manera en la que por lo menos el estado repare lo que provoco.”

Respecto a las instancias que agotarán para resguardar los derechos de Cayuhán, Girardi indicó, “nosotros queremos conversar con el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema, porque aquí se utilizó un testigo encubierto, y ese testigo encubierto se usa con las causas que tienen que ver con terrorismo y no con delitos comunes, entonces, claramente hay situaciones que hay que revisar.

Para finalizar, fue enfática en señalar “aquí el pueblo mapuche es permanentemente perseguido por sus procesos de reivindicación de tierras, los que van contra los intereses de un sector muy poderoso de este país como las forestales. Nosotros lo queremos dejar claramente explicitado, el estado de Chile no puede seguir siendo cómplice de coludirse con los intereses privados en contra de la etnia mapuche.”

Santiago de Chile, 21 de marzo 2017

Crónica Digital