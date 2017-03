Por Samuel Fernández Illanes: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL FRENTE A BOLIVIA

Anunció Bolivia que dará a conocer su nueva etapa mediática para La Haya, pues al 21 de marzo, deberá presentar la Réplica a la Contramemoria chilena. Asimismo, celebrará como cada 23 de marzo, el ‘Día del Mar’. Seguramente utilizará ambos para provocarnos, acusarnos o intervenir en nuestros asuntos, el Presidente u otros voceros, ante cualquier medio de comunicación. Ha sido lo habitual desde que nos demandaron el 2013. Debemos estar preparados. Lo ha asegurado en sus entrevistas el Asesor Comunicacional, al renunciar a nuestro equipo defensor, enfatizando que hay una estrategia completa y preventiva.

Es de esperar. Hasta que tomamos la iniciativa de demandar por el Silala, sólo reaccionábamos al compás boliviano, según sus críticas y sin acciones anticipativas. Nuestras respuestas o gestiones, hasta ahora, no han logrado que Bolivia se concentre en el pleito ante el Tribunal. Prosigue su propaganda mediática donde sea, de todo tipo. Giras de Evo o agentes a reuniones internacionales y entrevistas con presidentes. En todas, denuncia a Chile. Sus resultados los han profusamente difundido y tergiversado cualquier buen deseo de una solución pacífica al conflicto, como apoyo explícito. Por parte nuestra, se mantiene reserva. Si hay logros, no se difunden. Si se abordó el caso o contrarrestó la campaña boliviana en los viajes presidenciales o de autoridades, tampoco. O si está centrada en publicaciones o en redes sociales. Prudencia válida para las gestiones diplomáticas. Sorprendente en cambio para una estrategia comunicacional que no se comunica. Se sabe que existe y asegura que funciona, aunque no detiene a Bolivia.

Seguramente proseguirá la difusión boliviana, tal vez más agresiva, porque algunos escenarios han variado. Evo ya no sólo aboga por su controversia. La utiliza claramente para su todavía incierta re-reelección, que tanto busca, para no correr la suerte de Ex Presidentes regionales cuestionados y llevados a la justicia. Hecho inocultable y ajeno a la demanda en La Haya. El contexto Latinoamericano también es diferente, y ha reducido los apoyos ideológicos irrestrictos a mandatarios perennes. Nueva realidad que deberíamos utilizar en nuestra estrategia comunicacional, y conocer lo obtenido.

Por Samuel Fernández Illanes

Académico de la Facultad de Derecho, Universidad Central

Santiago de Chile, 21 de marzo 2017

Crónica Digital