CARMONA VALORA PROYECTO QUE SIENTA BASES PARA CREACIÓN DEL SEGURO PARA TRABAJADORES CON HIJOS GRAVEMENTE ENFERMOS

El diputado por la región de Atacama destacó los avances que propone el proyecto de ley, pero advirtiendo de la relativización establecida en artículo 3 transitorio, que establece que en caso de no tramitarse el proyecto dentro de 6 meses, los fondos acumulados volverían al empleador.

Este miércoles 22 de marzo, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 95 votos a favor el proyecto de ley, tramitado con discusión inmediata, que extiende y modifica la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y crea el fondo que financiará el seguro para el acompañamiento de los niños y niñas gravemente enfermos.

El diputado Lautaro Carmona, subjefe de la bancada PC-IC, destacó el proyecto señalando que “estoy seguro que este proyecto que traerá mucha satisfacción en el mundo de los trabajadores y las trabajadoras, porque se avanza -a iniciativa del Gobierno y la Presidenta- a construir un nuevo derecho”.

La iniciativa establece el financiamiento de mediano y largo del plazo del Fondo de Contingencia de las Mutualidades, asegurando su sostenibilidad financiera y respaldando los compromisos de pago de las prestaciones económicas por conceptos de pensiones y sus incrementos extraordinarios.

Igualmente el proyecto anuncia la creación de un fondo que financie un seguro para las madres y padres trabajadores de hijos e hijas menores de edad, afectados por una condición grave de salud y de alto riesgo vital. En ese sentido, el padre o la madre pueden presentar una licencia médica para justificar su ausencia para el cuidado del hijo enfermo.

“Es bueno y se hace en una materia de profunda humanidad, porque es una orientación que viene a propósito del cuidado de las y los hijos que tengan enfermedades graves, para poder realizar ese cuidado y mantener el nivel de ingresos que tienen. Es decir, lograr una licencia médica en beneficio de los hijos, pero que la usan uno de los padres”, explicó el diputado Carmona.

El parlamentario por Atacama agregó que el beneficio se extiende hasta los 15 o 18 años de edad de los hijos, según la gravedad de la enfermedad.

“Valoramos de la iniciativa que el eje sean los derechos de los trabajadores y trabajadoras. No sólo para el alivio del hijo enfermo, sino que también para el alivio sicológico del padre o madre. Ahí estamos hablando de calidad de vida, la misma calidad de vida que promueve el proyecto presentado por la diputada Camila Vallejo, respecto a disminuir la jornada laboral, que es de nuevo fijarse en la calidad de vida”, sostuvo.

Pese a la valoración positiva del proyecto, igualmente el diputado Carmona puso la alerta en torno al artículo 3ro transitorio, que establece que si dentro de los seis meses siguientes al envío del proyecto de ley, éste no fuere aprobado por el Congreso Nacional, se extinguirá la cotización creada para el fondo, debiendo las Mutualidades de Empleadores y el Instituto de Seguridad Laboral, proceder a la devolución de los montos recaudados por este concepto a los respectivos empleadores, incluidas las utilidades y rentas obtenidas de su inversión.

“Igualmente hay un tercero transitorio que no lo entiendo porque desde mi lectura relativiza todo lo que he valorado, cuando pone la probabilidad de que no se apruebe, indicando que si no se logra en 6 meses, se va a anular, se va a extinguir, todo lo que implicaría las exigencias nuevas a los empleadores y se hará devolución de estas cotizaciones o aportes”, detalló Carmona, solicitando al Ejecutivo no sólo la pronta tramitación del proyecto, si no que la revisión del artículo transitorio.

Santiago de Chile, 23 de marzo 2017

