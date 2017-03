DIPUTADO NÚÑEZ VOTA A FAVOR DE LEY SEP PERO PIDE URGENCIA AL GOBIERNO EN NUEVA EDUCACIÓN PÚBLICA

Junto con votar a favor de la ley que otorga a los municipios mayores plazos en la rendición de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el diputado del PC, Daniel Núñez, solicitó al Gobierno otorgar urgencia en el Senado al proyecto de ley de Nueva Educación Pública para así resolver de manera definitiva el problema de financiamiento.

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó este jueves por 51 votos a favor, 25 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa que permite a los municipios prorrogar la rendición de recursos de la SEP y que exime de responsabilidad a los nuevos alcaldes donde hay irregularidades investigadas por la justicia, como es el caso emblemático de Cerro Navia. El proyecto, además, incluye un bono de retiro para los asistentes de la educación municipal.

“Este parlamento no se dignifica aprobando este tipo de proyectos de ley. No es primera vez que se aprueba una ley miscelánea, que es una especie de perdonazo a la no rendición de los recursos de la SEP. Ya se hizo en el gobierno pasado. ¿Vamos a esperar que en un próximo gobierno, gane quien gane, nuevamente tengamos que aprobar una ley de perdonazo, sin tener la certeza que en algunos casos los recursos podrían haber sido malversados, incluso, por sostenedores o particulares o municipales?”, enfatizó.

A juicio de Núñez, “el tema de fondo es que la educación municipal en Chile está en crisis, porque es una educación mal estructurada, mal concebida, porque es parte de una política neoliberal que instaló la dictadura militar y que no hemos tenido el valor de cambiar”.

Para para terminar con la municipalización y dar una señal anticorrupción, el parlamentario por la Región de Coquimbo solicitó al Gobierno que otorgue urgencia en el Senado al proyecto de ley de Nueva Educación Pública (NEP).

“Para que tenemos un Gobierno si no pone urgencia al proyecto de ley, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Quiero recordarles que el ex presidente Piñera dijo que iba a revertir las reformas del gobierno en el ámbito de la educación, que las iba a volver a cero. ¿Quiere mantener la educación municipal? ¿Quiere que sigamos aprobando estas leyes de perdonazos? Yo creo en la educación pública, hay que fortalecerla, yo no creo en el rol subsidiario del Estado, creo que la educación pública democratiza y da cohesión social a Chile”.

Santiago de Chile, 23 de marzo 2017

Crónica Digital