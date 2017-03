Por Miguel Alvarado Natali: DICCIONARIO SOCIOPOLÍTICO Y CULTURAL DE LA SEMANA

Paco: Deformación de la palabra quechua “Paku”, que hace referencia a los ponchos castaños que usaban por las noches los antiguos policías llamados serenos, hoy Carabineros.

Paco raso: Es el Carabinero que no posee distintivo, es decir, no tiene ningún grado. Dícese del carabinero que te hace parar el auto y que sube de grado inmediatamente cuando uno le dice ”Oficial no vi el letrero”.

Pacotilla: De escaso valor y poca calidad. Dícese de algo que tiene poca importancia.

Pacogate: Es el mayor desfalco dentro de Carabineros y sin precedente que ya se ha cifrado en unos 10 mil millones de pesos y por el cual ya van 10 uniformados formalizados y otros 30 en la mira, por malversación de caudales públicos, lavado de dinero y asociación ilícita.

Paco de Lucia: fue un compositor y guitarrista español de flamenco. Considerado una de las principales figuras del flamenco actual. Recibió, dos premios Grammy latinos, el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1992), la Medalla de Plata de Andalucía, la Distinción Honorífica de los Premios de la Música (2002), el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2004), Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz (2009) . Murió en febrero del 2014 a los 66 años.

Paco ladrón: Juego infantil de mediado de los 70” y que muchos mayores de 40 años jugamos cuando niños. Era un juego de persecución en que los que hacían de “Pacos” seguían a los que hacían de “Ladrones”. Y los perseguidos podían salvarse cuando llegaban a un lugar que se denominaba “Capilla”.

PacoCa: Dulce típico brasileño a base de maní, harina de yuca y azúcar.

Pacometro: Instrumento digital para medir espesores de hormigón, madera, papel, fierros etc.

Paco Rabanne: Diseñador de moda español. Es conocido mundialmente por sus creaciones textiles y sus famosos perfumes.

PacoRobame: Perfume rasca, vendido en las cunetas.

Paco Ibáñez: Cantante español cuya carrera ha estado dedicada casi íntegramente musicalizar poemas de autores españoles e hispanoamericanos, como Neruda. En 1966, junto a diversos activistas culturales asentados en la capital francesa funda “La Carraca” donde se presentan espectáculos en lengua castellana. En ese tiempo la casa de los Ibáñez en París es un centro de paso y acogida de los muchos artistas, políticos e intelectuales españoles que pasan por la capital francesa, idas y venidas del exilio o simples escapadas para huir de la represión franquista.

Paco: Nombre Científico: Piaractus brachypomus. Es un pez tropical de agua dulce que no puede sobrevivir si la temperatura del agua desciende a menos de 15 grados.

Paco: Es uno de los tres sobrinos del Pato Donald, junto con Luis y Hugo. Protagonistas de dibujos de ficción e historietas publicadas por The Walt Disney Company. Huey, Dewey y Louie (nombres originales en inglés), fueron creados por el guionista Tomas Fourmantin y el dibujante Al Taliaferro, y su primera aparición fue el 17 de octubre de 1937 en la página dominical Donald Duck. Su primer corto animado fue Donald’s Nephews (Los sobrinos de Donald), estrenado el 15 de abril de 1938.

Paco involucrado en el robo, pero en japonés: Lakosa Tajodía.

Paco encargado de finanzas en japonés: Yokito platita.

Paquito Chile: Grupo empresarial que se dedica a la extracción de choritos y a la elaboración de moluscos congelados y comercialización de algunos productos del mar.

Paco: Droga de bajo costo similar al crack elaborada con residuos de cocaína y procesada con ácido sulfúrico y queroseno. En ocasiones suele mezclarse con cloroformo, éter o carbonato de potasio, entre otras cosas.

PacoMerte: Típico dicho de flaite: ” Esta pacomersela”.

Paco@: Paco arroba. Es el grupo que tenían los carabineros que estaban robando.

PácoRa: Municipio situado sobre la cordillera central de Los Andes, en Colombia.

Paco”s Fish: Marisquería Mexicana.

Pacolmo: Compañía de teatro

PacoCha: Distrito Peruano.

PacoFobia: Cortometraje español, dirigido por Alberto Armas , estrenado en el 2015. El personaje Paco sale un día de su casa sin saber que su vida nunca será igual.https://goo.gl/images/1QXMLF.

PacoLovers: Grupo de Facebook que se dedica a piropear a los carabineros más guapos de Chile.

Pacos Culiaos: Típico e histórico insulto de cualquier manifestación donde lleguen los Carabineros. Es común ver lo escrito en murallas.

Pacos: Supone que viene de las siglas “Personal A Contrata de Orden y Seguridad”

Pacote: Paquete o empaque.

Pacocol: Partido Comunista Colombiano.

Paco: En Argentina es paquete. En Colombia en Pancho o Francisco. En Uruguay es una mentira. En Chile por cualquier motivo o circunstancias se les sigue llamando así a la policía uniformada (Carabineros).

Por Miguel Alvarado Natali

Crónica Digital, 23 de Marzo 2017