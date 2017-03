EL PIANISTA VALENTÍN TRUJILLO Y PREMIO NACIONAL RAÚL ZURITA REFICHAN POR EL PARTIDO COMUNISTA

El famoso pianista Valentín Trujillo Sánchez, más conocido como “Tío Valentín”, se afilió al Partido Comunista de Chile, en el marco del proceso de re-legalización de la colectividad, sumándose a la lista de personalidades del mundo de la cultura que han firmado por el partido.

El evento se realizó en Ahumada con Agustinas, y contó con la presencia de un centenar de personas, entre ellos dirigentes sociales del partido y miembros del Comité Central, quienes al son del piano, cantaron el himno de los comunistas: “La Internacional”.

En esta línea, el pianista ̣—visiblemente emocionado— destacó su decisión de fichar por el PC, y señaló que “esta es una firma que significa mucho, pero la primera fue a mis 17 años cuando ingresé a las Juventudes Comunistas; y ahora con 84 años vengo cuando el partido me necesita, y aquí estoy”.

Asimismo, Valentín Trujillo manifestó que “este es el partido que no me va a exigir boletas raras, que tenga dineros en paraísos fiscales; es el partido que me garantiza que tendremos más de 200 mil jóvenes estudiando con gratuidad. Para mí es una cosa enormemente satisfactoria contar con el cariño del pueblo”.

Finalmente, se le entregó un libro en conmemoración a su ingreso a las filas del partido, el cual fue entregado por dirigentes del Comité Central, que contiene imágenes y textos que narran los cien años del Partido Comunista de Chile.

Dentro del proceso de fichaje y refichaje, el Partido Comunista es una de las pocas colectividades que ha logrado constituirse legalmente, cumpliendo con la cifra legal exigida por el Servicio Electoral en 8 regiones; a las cuales se le podrían sumar otras próximamente.



Raúl Zurita firma por el Partido Comunista

El célebre poeta y Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita, firmó su afiliación al Partido Comunista de Chile, sumándose a otras figuras de las artes en nuestro país que se han sumado a las filas del PC como Valentín Trujillo, Leonardo Soto, entre otros.

La actividad que se desarrolló en la sede del partido, contó con la presencia del Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, y el poeta estuvo acompañado por amigos y familiares,

En este sentido, el literato señaló que firmar por el partido es “la ratificación de mi vida, de mi historia. Es un orgullo ser parte de un grupo humano en el cual siempre he estado, de donde nunca me he ido”. En esta senda, aseguró que “es una muestra de respeto hacia el Partido Comunista, hacia su historia, su heroísmo cotidiano y su incontrarrestable lealtad”.

Asimismo, Zurita manifestó que “esta es mi militancia, me siento parte de la historia del partido. Cada artista tiene su espacio, su lugar, el cual no puede ser impuesto; todos somos libres de elegirlo. Soy militante de la poesía, me tocó eso, y trato de estar siempre en el lugar correcto, como lo es este partido”.

Quien también participó en el acto fue el Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien agradeció a Zurita por haberse afiliado a la colectividad, y afirmó que “Raúl Zurita es parte de nuestra historia, es un orgullo que siga siendo parte de nuestras filas, y contribuya desde su arte al Partido Comunista”.

Cabe señalar que el Partido Comunista ha ingresado más de 30 mil firmas al Servicio Electoral, de las cuales 18.944 han sido aceptadas, logrando así constituirse legalmente en 8 regiones, lo que le da el carácter de partido nacional.