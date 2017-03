NOVELA HISTÓRICA REVELA CRÍMENES DE COLONIA DIGNIDAD

“La historia hay que asumirla, no evadirla” señala Gabriel Rodríguez Bustos, autor de ‘Colonia Dignidad: Los Crímenes de la Secta’, que Helena Ediciones publicó el año pasado y que se convertirá en el primer lanzamiento del año 2017.

Como escritor y periodista, Rodríguez ha incursionado en distintos géneros literarios a lo largo de su vida, y este libro es su primera novela histórica con la cual “sólo me interesa llamar la atención sobre un tema relevante. El fenómeno de Colonia Dignidad es importante a nivel nacional e internacional. Cuesta comprender como esta secta pudo gozar de total impunidad durante décadas. Como se puede violentar nuestra débil institucionalidad para abusar de personas vulnerables e indefensas”.

Este libro si bien se narra desde la ficción, como lo indica el propio escritor, recoge los principales crímenes cometidos por Çolonia Dignidad, ya que conoce a muchas víctimas directas de Colonia Dignidad, tanto chilenos como alemanes. Además, busca generar reflexión sobre la falta de investigación, justicia e indemnización a las víctimas, que incluyen a niños abusados, familias engañadas, colonos torturados y tratados como esclavos, y chilenos torturados y asesinados en el enclave.

Para Helena Ediciones apoyar esta obra implica reconocer la importancia de la diversidad de temas que motivan a escribir a las y los autores regionales, así como, contribuir a la Historia con una publicación que busca ser un aporte para que las nuevas generaciones no se sumerjan en la indiferencia y el olvido y, por lo tanto, jamás permitan que casos como éste se repitan en el país.

Rodríguez agrega que si tiene oportunidad continuará escribiendo sobre el tema, ya que “faltan las voces de las víctimas, las verdaderas. No las de los actuales jerarcas que gozan de todos los beneficios de las empresas creadas por ellos mismos. Hablo de las voces de los niños abusados, los niños esclavizados, las mujeres golpeadas, los chilenos sometidos a torturas durante semanas. Sé que a muchas personas estos temas no les gustan y creen que hay que dar vuelta la página. Yo creo que para que nunca más se vivan estos crímenes la sociedad debe saber la verdad. Alemania no ha dejado de reflexionar, escribir y hacer cine sobre el genocidio nazi. Siento que es lo que puedo aportar para un futuro mejor”.

Helena Ediciones invita a la comunidad a asistir al lanzamiento de este libro el martes 28 de Marzo, a las 19:30 horas, en la Sala Emma Jauch, del Centro de Extensión de la Universidad de Talca, ubicada en 2 Norte Nº685, Talca. La entrada es gratuita, por lo que pueden asistir todas y todos los interesados en compartir con el escritor y conocer su obra.

Por Romy Bernal Díaz

Periodista

Santiago de Chile, 25 de marzo 2017

Crónica Digital