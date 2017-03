IRÁN RESPONDE CON MEDIDAS Y FUERTE DENUNCIA A SANCIONES DE EE.UU.

El primer vicepresidente Eshaq Jahangiri señaló que la economía iraní ‘puede resistir incluso problemas mayores’, pero el gobierno discutirá con detenimiento las nuevas sanciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores también incluirá el tema en su agenda.

‘Si la medida de Washington es una violación del acuerdo nuclear (firmado en julio de 2015 con Irán), Teherán mostrará la reacción apropiada, advirtió Jahangiri en declaraciones a periodistas.

Agregó que, ‘incluso si no lo violara (el pacto atómico), los norteamericanos deben saber que tales medidas no pueden presionar a Irán y sólo los desacreditarán a ellos mismos a nivel internacional’.

La Casa Blanca informó el viernes que sancionaba a 30 compañías e personas de 10 países acusados de haber colaborado con el programa armamentístico de Irán, un paso que Teherán calificó de ‘unilateral y extraterritorial’.

La Cancillería denunció que ‘la imposición de nuevas sanciones por Estados Unidos está basada en pretextos fabricados e ilegítimos, y equivale a una acción contra las regulaciones internacionales, así como contra la letra y el espíritu del Plan de Acción Conjunta Integral’ (nombre del pacto nuclear).

El comunicado añadió que la república islámica ‘repite e insiste en que el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades defensivas, incluido mejorar el poder de misiles defensivos iraníes, sigue siendo cierto e inevitable’.

Con ello, recalcó, se intenta ‘salvaguardar el derecho del país a defenderse de cualquier agresión extranjera y robustecer su poder disuasivo contra amenazas’.

En una acción recíproca, la república islámica anunció ayer penalidades contra 15 empresas estadounidenses ‘involucradas en acciones de apoyo al régimen sionista (Israel), terroristas y represión de civiles en la región’.

Además, el castigo obedece a que esas entidades ‘violan de manera flagrante los derechos humanos y los derechos humanitarios internacionales’.

La medida afecta a las corporaciones BENI Tal, United Technologies Produces, RAYTHEON, ITT, Re/Max (inmobiliaria), Oshkosh, Magnum Research Inc, Kahr Arms, M7 Aerospace, Lewis Machine and Tool, Daniel Defense, Bushmaster Firearms International (BFI), O.F. Mossberg & Sons, y H-S Precision Inc.

Ninguna de esas firmas mantiene negocios con Irán, pero la mayoría está implicada en ‘actividades de seguridad y militares, y generosamente ayudan al régimen sionista a continuar su brutal tratamiento a los palestinos’, refirió la declaración oficial.

Medios locales recordaron que la filial de Defensa de United Technologies pudo haber vendido helicópteros a Israel, mientras IIT Corporation produce componentes industriales, y BFI fabrica armas de fuego.

En lo sucesivo, según Teherán, ‘queda prohibida cualquier transacción con estas compañías, sus bienes serán incautados y sus responsables no podrán obtener visado’ iraní.

Teherán, 27 marzo 2017