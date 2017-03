ECONOMISTA SOSTIENE QUE EL 5% EXTRA DE COTIZACIÓN DEBE SER ADMINISTRADO POR LAS AFP

El académico de la Universidad de Santiago de Chile, Guillermo Pattillo, sostiene que no existen razones técnicas para excluir a las administradoras de la gestión de este monto adicional, como deslizó el Gobierno. Señala que no existe experiencia que compruebe que otras entidades pueden gestionar mejor las pensiones y, por eso, opina que lo mejor es hacer modificaciones sobre la base del actual sistema, aumentando la edad de jubilación y robusteciendo el pilar solidario. “La seriedad para tomar un tema tan delicado como este sugiere que no se debe sacar mañana una propuesta parche”, critica.

Este domingo se realizó una nueva marcha contra el sistema de AFP en Chile. Durante la semana, se conoció que el Gobierno evalúa enviar un proyecto que propone un 5% extra de cotización, lo que generó la duda de quién administrará ese adicional. Desde el ministerio del Trabajo, se reveló que este podría ser gestionado por entidades distintas de las Administradoras de Fondos de Pensiones, lo que provocó un impasse con Hacienda.

Para el economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Guillermo Pattillo, no existen razones técnicas para excluir a las AFP de la administración de este 5% adicional. “Las AFP están muy reguladas”, sostiene.

De acuerdo al académico, “pasar este monto extra de cotización a otra entidad sin experiencia no veo que implique una ventaja”.

El economista rechaza la posibilidad de que entidades externas a las AFP, como el Banco Central, administren este 5%. “En el mejor de los casos, podría administrarlo como agente público, pero no está para administrar fondos de ese estilo. Lo que puede hacer es ser agente fiscal y contratar otras agencias que lo gestionen, pero no veo cuál es la mejora que produce eso”, critica.

“La discusión ha ido guiada por elementos más ideológicos que por razones que derivan de la misma comisión que el Gobierno creó hace unos años atrás y que entregó una serie de propuestas, muchas de las cuales no están siendo consideradas”, sostiene.

“El sistema de AFP no ha permanecido estático”, agrega Pattillo respecto de la necesidad de cambios al sistema. “Ha habido reformas de diverso tipo, unas más grandes que otras, pero todas han buscado mejorar las condiciones de operación en la medida que las condiciones de Chile cambian en términos de riqueza”.

“El sistema debe mantenerse, mejorándolo en las cosas que existe consenso en que hay que modificar, no porque ha estado mal antes, sino porque la realidad ha ido cambiando. El elemento más evidente es el aumento en la esperanza de vida, comparado con lo que sucedía hace 30 años atrás”, indica.

A su juicio, “si no se considera un aumento en la edad de jubilación, no hay muchas maneras de aumentar las pensiones, considerando que la gente vive cada vez más y, en términos proporcionales, trabaja menos”.

El economista reconoce que existe una demanda inmediata de las personas por mejorar sus pensiones, pero indica que “para arreglar el problema de quienes presentan lagunas importantes y pensiones en promedio bajas, se creó en 2008 el pilar solidario, que ha funcionado bastante bien. Este puede ampliarse y mejorarse, financiándose con impuestos generales. Ese es el mecanismo”.

Distribución del 5% extra

De acuerdo a trascendidos, se estudiaría la posibilidad de que el monto de la cotización adicional sea distribuido entre un bono mujer, un sistema solidario y cuentas individuales. Para Pattillo, “este 5% parece razonable en términos de aumento de la cotización, pero deja de ser razonable que se divida”.

“Lo que en verdad contribuiría de manera significativa es que ese porcentaje vaya exclusivamente a las cuentas de la gente”, enfatiza. Distribuirlo en mejoras indirectas “será percibido como un impuesto donde quien lo paga no recibe ningún beneficio”.

“Esos procesos son muy complejos y no son nada nuevo. Chile ya pasó por esto antes del sistema de AFP”, afirma.

Cargo al empleador

“Es evidente que ese 5% quieren hacerlo con cargo al empleador, pero el efecto final –es decir, quien paga esa nueva cotización-, se va a repartir entre ambos, trabajador y empleador, por la variación de los sueldos”, explica.

“Puede pasar, aunque es extremo, que el 5% con cargo al empleador lo termine pagando por completo el trabajador, vía la reducción de su sueldo”, advierte.

Oportunidad de los cambios

Pattillo señala que lo mejor en este escenario es postergar las reformas al sistema. “La seriedad para tomar un tema tan delicado como este, con efectos de tan largo plazo, sugiere que uno no pretenda sacar mañana una propuesta parche, que supuestamente va a arreglar algo en el plazo corto, pero que va a causar mucho más deterioro en el largo”.

Además, indica que “seguramente, cuando a los parlamentarios les toque discutir esto, van a aparecer muchas posiciones diferentes y análisis que retardarán la discusión. Hoy, los tiempos legislativos no dan”.

Santiago de Chile, 28 de marzo 2017

