CTC DENUNCIA PRÁCTICAS ANTISINDICALES DE ANGLOAMERICAN

Trabajadores contratistas y subcontratistas de Angloamerican denuncian que la empresa minera bajo amenaza los obliga a firmar anexo de contrato donde renuncias a acuerdo marco logrado por la CTC.

En los últimos días la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), ha recibido una serie de denuncia de trabajadores contratistas y subcontratistas de Angloamerican, quienes han indicado que la minera transnacional les ha impuesto, bajo amenaza y coacción, la firma de anexos de contratos mediante las cuales se les está imponiendo la renuncia al Acuerdo Marco suscrito por la CTC, Angloamerican y sus Empresas Contratistas, ante don Christian Melis, Director Nacional del Trabajo, quien actúo como Ministro de Fe y garante del cumplimiento de tal instrumento colectivo, con fecha 11 de abril de 2014.

Los trabajadores denunciantes indican que, desde unos meses, Angloamerican, a través de sus Empresas Contratistas, han impuesto la firma de dichos anexos, mediante los cuales se deja sin efecto el Acuerdo Marco, en los que Angloamerican y Cristian Melis, Director Nacional del Trabajo, son garantes de su cumplimiento, amenazándolos de que quien no firma tal anexo será despedido, “la empresa nos cita, uno por uno a una oficina cerrada, y nos dice que Angloamerican les exige que todos los trabajadores deben firmar el anexo, en el cual perdemos el Acuerdo Marco, y nos exige la firma. Nos coloca encima de la mesa el anexo y al lado la carta de despido y nos amenaza que si no firmamos nos notificara inmediatamente una carta de despido con una causal que nos impedirá encontrar pega en cualquier minera y que nos deja sin indemnizaciones…”, señalan los trabajadores.

Ellos solicitan nuestro accionar resguardando su identidad, ya que en sus palabras recalcan que “desde que se supo arriba que la C.T.C. presentó el pliego para renovar el acuerdo, se inició una verdadera campaña del terror, diciéndonos que quien se sume al paro será despedido y que esta vez la movilización será aplastada con el ingreso de los “Pacos”…”.

Debemos recordar que con fecha 16 de marzo de 2016, la Confederación de Trabajadores del Cobre presentó el proyecto de renovación del Acuerdo Marco, el cual tiene vigencia hasta el 10 de abril de 2017, es así que los trabajadores, entre los cuales están los que se negaron a firmar el anexo señalan que “…yo me negué a firmar e inmediatamente me despidieron, me hicieron descuentos ilegales, los cuales me dejaron sin ningún peso a pago, y me dijeron que ya no encontraría pega en la minería…”.

Estos anexos, fuera de imponer la renuncia al Acuerdo Marco, perdiendo todos su beneficios, impone cláusulas rompehuelgas propias de la época de esclavitud, como un bono rompehuelgas que indica a la letra que “A contar del 1 de enero del 2018, se pagará en el mes de enero de cada año de vigencia del presente Anexo, un incentivo a los trabajadores que cumplan con los requisitos en la cláusula segunda del presente instrumento, por mantener un trabajo colaborativo en las distintas Operaciones de AngloAmerican, a condición que no se haya producido en el año calendario anterior una suspensión ilegal de la actividad laboral de los trabajadores que afecte la continuidad operacional de las faenas…”, este bono es colectivo de lo que resulta que cualquier huelga, paro o movilización de cualquier empresa contratista o subcontratista de Anglo, en cualquiera de sus divisiones, hace que todos los trabajadores pierdan el bono, generando temor en los trabajadores ya que el ambiente laboral se está enrareciendo, y será imposible ejercer sus derechos a la negociación colectiva y la huelga, derechos humanos de los trabajadores.

Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, señala que “esto es francamente inaceptable, constituye una burda y abierta practica antisindical, y nos hemos comprometido con los trabajadores a denunciar esta práctica antisindical en contra de Angloamerican, y de todas la personas naturales o jurídicas que hayan participado en la preparación y comisión de las mismas, además, apoyaremos jurídicamente a los trabajadores, y presentaremos la correspondiente queja a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en las acciones correspondientes, tanto a nivel nacional e internacional, ya que no permitiremos que una empresa transnacional trate a nuestros trabajadores como esclavos”.

El Dirigente hace un llamado al Estado de Chile a “tomar cartas en el asunto y garantizar los derechos humanos de los trabajadores a la negociación colectiva y la huelga, y a que los organismos administrativos se pongan los pantalones y ejerzan sus facultades, frente a estas prácticas antisindicales que impunemente realiza la transnacional inglesa”.

Santiago de Chile, 1 de abril 2017

Crónica Digital / cut.cl