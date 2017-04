FEDERER SE LLEVA EL TÍTULO EN MASTERS 1000 DE MIAMI

Por tercera ocasión en este año, el suizo Roger Federer doblegó al español Rafael Nadal, para apoderarse hoy del trofeo en el torneo Masters 1000 de Miami y convertirse en el tenista de mayor edad que conquista este certamen.

Federer, quien a sus 35 años parece estar como en sus mejores momentos, superó a Nadal en solamente dos sets, con tanteadores de 6-3 y 6-4.

Previamente, el helvético se había impuesto en enero, en la final del Abierto de Australia, y hace un par de semanas en Indian Wells.

Las cosas tienen que cambiar en gran medida. Necesito descansar y tiempo para prepararme. Probablemente no juegue ningún torneo en arcilla excepto el Abierto de Francia, declaró el campeón de 18 títulos de Grand Slam.

Federer reapareció en enero tras seis meses sin competir y desde entonces acumula 19 victorias y una única derrota, una racha que le llevó a ganar los tres grandes torneos disputados hasta el momento, el Abierto de Australia, Indian Wells y Miami.

Quiero estar sano y disfrutar. Cuando me siento bien puedo jugar un gran tenis como éste.

Si no estoy sano, no podré estar en estas finales con Rafa, expresó.

Por su parte, el raquetista ibérico señaló que el encuentro fue más ‘ajustado’ de lo que el marcador reflejó y que no tuvo ‘mucha suerte’ en el primer set, cuando desperdició puntos de rotura que fueron claves para él.

Miami, Estados Unidos, 2 abril 2017

Crónica Digital /PL